Texas solicita 1,000 mdd para salvar la salud rural





AUSTIN, Texas

Texas solicita mil millones de dólares en fondos federales para abordar las necesidades de atención médica en las zonas rurales.

La solicitud del estado para el programa de Transformación de la Salud Rural requiere 200 millones de dólares anuales durante los cinco años de duración del programa. El proyecto "Rural Texas Strong" se basa en diversas iniciativas que abarcan desde la solución de la escasez de proveedores hasta la implementación de procesos de inteligencia artificial en la atención médica rural.

Claire Stieg, de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, dijo que el estado presentó su solicitud antes de la fecha límite de la medianoche del martes, pero cómo se verá el programa en la práctica depende de las decisiones que ahora están en manos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

"Podrían volver y pedir ajustes a esas iniciativas, y obviamente el presupuesto también cambiará, dependiendo de cuánto dinero se le asigne a Texas", dijo Stieg al Comité Asesor de Hospitales Rurales el jueves.

El proyecto cuenta con seis iniciativas . Entre otras cosas, las iniciativas incluyen propuestas para invertir en tecnología para que los pacientes participen en la mejora de la atención, modernizar los equipos de hospitales y clínicas rurales y reclutar y retener a trabajadores sanitarios rurales.

"Algunos detalles específicos sobre qué iniciativas se priorizaron primero, sabiendo que el dinero podía agotarse muy rápidamente, y luego qué iniciativas podrían tomar un poco más de tiempo dado el proceso de adquisición y cosas por el estilo", dijo Steig.

El programa de Transformación de la Salud Rural es una inversión única de 50 mil millones de dólares a lo largo de cinco años. Esto significa que los CMS distribuirán 10 mil millones de dólares cada año entre todos los estados participantes en el programa.

La mitad de ese dinero se considera «financiación básica» y se reparte equitativamente entre los estados participantes. La otra mitad es «financiación para la carga de trabajo» que se otorga a los estados en función de sus solicitudes y de «factores rurales», como la población de residentes rurales y el número de condados rurales.

"Como pueden imaginar, Texas obtendrá una puntuación muy alta en esas pruebas", dijo Steig.

Según la solicitud de financiación, Texas cuenta con 4,3 millones de residentes rurales. De los 254 condados del estado, la Oficina Federal de Política de Salud Rural identificó 241 con al menos un área censal considerada rural, y 195 se consideran totalmente rurales.

Gran parte de la población del estado vive en zonas con escaso acceso a servicios de salud, donde las personas pueden no tener médicos, ginecólogos o servicios médicos de emergencia a su alcance.

La solicitud del estado será revisada por un panel de expertos federales y en la materia antes de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) informen a los estados sobre el monto que recibirán. Los CMS tienen hasta finales de 2025 para hacer dicho anuncio. Se prevé que la distribución de los fondos comience en enero.

Algunos líderes de salud rural expresaron su preocupación sobre cómo el cierre del gobierno federal podría retrasar las notificaciones de adjudicaciones o financiación, pero Steig dijo que eso no es un problema.

"CMS ha afirmado categóricamente que la ley les exige notificar las adjudicaciones antes del 31 de diciembre", dijo Steig. "Han respondido con gran diligencia durante todo el proceso".

La solicitud del estado explica que Texas espera obtener diversos beneficios de la implementación del proyecto Rural Texas Strong, incluyendo más de 1.000 profesionales de la salud rurales adicionales, la mitigación de enfermedades crónicas y la reducción de costos duplicados de atención médica.

"Para que Texas siga prosperando, debemos fortalecer nuestros hospitales rurales, ampliar el acceso a la atención médica mental y física esencial y ayudar a reducir las enfermedades crónicas a través de iniciativas de bienestar y nutrición", dijo el gobernador Greg Abbott en un comunicado.

Abbott afirmó que el estado trabajará con sus socios federales para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica.

"Este proyecto reforzará el resiliente sistema de salud rural de Texas", escribió HHSC a CMS.

