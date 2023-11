Oleada china, rumbo a EE.UU.

El joven chino parecía perdido y exhausto cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo dejaron en una estación de tránsito. Deng Guangsen, de 28 años, había pasado los últimos dos meses viajando hacia San Diego desde la provincia de Guangdong, en el sur de China, a través de siete países en avión, autobús y a pie, e incluso atravesó la peligrosa selva del Darién en Panamá.

"No siento nada", dijo Deng en el estacionamiento de San Diego, insistiendo en usar el inglés entrecortado que aprendió de las películas de la saga "Harry Potter". "No tengo hermano ni hermana. No tengo a nadie".