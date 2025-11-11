Atrapan mexicano con 64 libras de cocaína

WESLACO, Texas.- Un mexicano fue arrestado por posesión de cocaína encontrada en paquetes dentro de su tanque de gasolina.

Ese día, Rubén Azpeitia, nacido en 1958, fue detenido por una infracción de tráfico en la autopista de San Juan por un agente de la policía estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Durante el control de tráfico, el agente sospechó que Azpeitia estaba involucrado en actividades delictivas, según consta en la denuncia penal.

"Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilizó un perro detector de drogas en el vehículo que conducía Azpeitia, recibiendo una alerta positiva por el olor de una sustancia controlada que emanaba del vehículo", señala la denuncia.

Posteriormente, las autoridades encontraron 26 paquetes sellados al vacío con un peso total de 64 libras dentro del tanque de gasolina del vehículo.

Según la denuncia, una prueba de campo realizada a la sustancia contenida en el paquete dio positivo en cuanto a las propiedades y características de la cocaína.

Azpeitia fue trasladado a la oficina del DPS de Texas en Weslaco y fue entrevistado por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional y de la División de Investigación Criminal del DPS de Texas.

Durante la entrevista, Azpeitia dijo que una persona en México le estaba pagando para cruzar su vehículo de México a Estados Unidos y que se puso en contacto con esa persona una vez que cruzó la frontera ese mismo día.

"El teléfono celular de Azpeitia recibió múltiples llamadas repetidas de la persona en México durante el tráfico con el DPS de Texas", señala la denuncia.

Azpeitia compareció ante el juez magistrado estadounidense Juan F. Alanis el lunes por la mañana y está programada su audiencia preliminar y de detención para finales de esta semana.