Roban centro comercial de la Ciudad de Elsa

La policía de Elsa arrestó a dos hombres, Juan Salazar, de 17 años, y José Ríos, de 21, por su presunta participación en el robo de tres tiendas en un centro comercial ubicado en 322 S. Broadway Street. Los sospechosos fueron identificados a través de video de vigilancia y fueron arrestados el martes después de que la policía recibiera una pista anónima.

Juan Salazar enfrenta cargos de robo de edificio, daños criminales, robo de propiedad y posesión de marihuana. Su fianza se fijó en $120,500.

José Ríos enfrenta cargos de robo de edificio, daños criminales y robo de propiedad. Su fianza se fijó en $70,000. Los sospechosos que, según la policía, fueron vistos en un video de vigilancia irrumpiendo en tres negocios en un centro comercial ubicado en 322 S. Broadway Street el domingo.

Durante los robos, los sujetos se llevaron "una cantidad indeterminada de dinero en efectivo" de cada negocio, dijo anteriormente la policía. Según un comunicado de prensa, los dos fueron arrestados el martes luego de recibir una pista a la policía.

Ambos individuos permanecían bajo custodia hasta el jueves por la noche, según muestran los registros de la cárcel del condado de Hidalgo.

El Departamento de Policía de Elsa dijo que están aumentando los patrullajes en el área.

"Contamos con agentes que salen, realizan patrullajes nocturnos a pie y controlan negocios", dijo el jefe de policía de Elsa, Robert McGinnis. "Por eso, estamos priorizando el patrullaje adicional en esta zona y en otras partes de la ciudad".

El restaurante mexicano y de mariscos Don Pedro fue uno de los negocios asaltados. El gerente, Luis Vicencia, indicó que el restaurante está instalando una alarma para mayor seguridad y cambiando el sistema de la puerta. "Es un lugar tranquilo, nunca imaginamos que esto pasaría", dijo Vicencia.

