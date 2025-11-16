Acusan a hombre de asesinar a su esposa

ALAMO, Texas.- Un hombre de 39 años, originario de Alamo, fue imputado por presuntamente disparar y matar a su pareja sentimental en julio pasado, informaron autoridades locales.

Rigoberto Garza está acusado de haber asesinado a Jessica Méndez, de 38 años, el pasado 17 de julio, mientras un menor de edad se encontraba dentro de la vivienda donde ocurrió el crimen, según declaró Heriberto Caraveo, oficial de información pública del Departamento de Policía de Weslaco.

De acuerdo con los registros carcelarios, a Garza se le fijó una fianza de $250,000 dólares por el cargo de asesinato, la cual logró pagar el 22 de octubre.

El hecho se reportó alrededor de las 2:29 a.m. del 17 de julio, cuando la policía de Weslaco recibió una llamada del Departamento de Policía de Alamo sobre las declaraciones de Garza, quien afirmaba haber matado a una mujer.

Al acudir a una residencia ubicada en la cuadra 600 de la Calle 11 Oeste, los oficiales hallaron el cuerpo de Méndez con múltiples heridas de bala.

Caraveo señaló que, aunque un niño se encontraba en el domicilio al momento de los hechos, no resultó lesionado y posteriormente fue puesto bajo custodia de familiares.

Agregó que, tras el incidente, Garza se dirigió a Alamo para confesarles a sus familiares lo sucedido, quienes lo convencieron de entregarse a las autoridades.

Su primera comparecencia ante un juez está programada para el próximo miércoles.