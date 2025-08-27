Frustran contrabando de migrantes sin documentos

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Cotulla, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Frio, respondieron a un incidente que puso de manifiesto los riesgos asociados al contrabando de personas.

En esta operación, se logró rescatar a cinco individuos, incluyendo a dos menores, que estaban siendo objeto de contrabando, lo que subraya la grave amenaza que representan estas actividades ilícitas para la seguridad pública.

El vehículo involucrado en el incidente fue un engañoso automóvil clonado para parecer un vehículo oficial de mapeo, una táctica que resalta las estrategias innovadoras y peligrosas que utilizan los contrabandistas. La rápida respuesta de las autoridades no solo condujo a la detención de los migrantes, sino también a la captura del conductor, quien fue condenado por cargos de contrabando y por poner en peligro a menores.

Este evento es un claro recordatorio de la importancia del trabajo conjunto entre diferentes agencias para enfrentar el crimen y proteger a las comunidades. El compromiso continuo con la vigilancia y la colaboración entre la Patrulla Fronteriza y la Oficina del Sheriff garantiza que aquellos que intentan evadir la ley sean llevados ante la justicia, asegurando así la integridad y seguridad de nuestras fronteras y vecindarios.

Este esfuerzo conjunto demuestra nuestro firme compromiso con la protección de nuestras comunidades y la seguridad de nuestras fronteras. Juntos, nos mantenemos alerta ante quienes intentan evadir la ley.