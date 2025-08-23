Retiran visa a funcionarios de Coahuila

Eagle Pass, Texas

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos habría revocado la Visa de Sonia Villarreal Pérez, actual Subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila, ex Alcaldesa de Piedras Negras, y Secretaria de Seguridad Pública en el sexenio anterior, y a su esposo, Jorge Miguel Baras, jefe de la Policía Estatal.

De acuerdo con medios locales en Texas, los hechos ocurrieron el miércoles cuando la funcionaria estatal cruzaba por el Puente Internacional Piedras Negras-Eagle Pass, con su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, comandante regional de la Policía Estatal de Coahuila.

"Cuando la pareja intentaba entrar a Estados Unidos, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza les notificaron sobre la revocación de sus visas y los retornaron hacia México sin darles una razón oficial", reporta un medio local en Eagle Pass.

De acuerdo con versiones en redes sociales, la funcionaria estatal está en estado avanzado de embarazo y los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP por sus siglas en inglés), tomaron como si quisiera dar a luz en Estados Unidos, una violación a los términos de la Visa.

La revocación de la Visa a la pareja mexicana también podría formar parte de la práctica reciente de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han retirado visas a, funcionarios mexicanos, incluidos ex Gobernadores y alcaldes.

Sonia Villarreal era Secretaria de Seguridad Pública en Coahuila y su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, "El Hummer", fue miembro del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATES, de la Policía Estatal, una agrupación muy cuestionada en la frontera norte de Coahuila, con acusaciones de desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales.



