Es declarado culpable por tráfico de migrantes ilegales

Un residente de Alamo de 62 años admitió haber transportado ilegalmente a dos ciudadanos mexicanos en un camión con remolque, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Lázaro Rosendo Vega se dirigió al puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias en un tráiler color granate el 30 de mayo. Durante la inspección inicial, las autoridades lo observaron sentado en una posición inusualmente alta y actuando de forma inusualmente ruidosa y excitada. Cuando se le preguntó qué transportaba, afirmó: "Aguacates cargados hace unas dos horas".

Una radiografía posterior reveló a dos inmigrantes indocumentados escondidos bajo mantas en la litera superior de la cabina dormitorio. Ambos eran ciudadanos mexicanos. Vega afirmó no saber que los dos hombres se escondían a pocos metros detrás de él.