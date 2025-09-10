Es declarado culpable por tráfico de migrantes ilegales

Es declarado culpable por tráfico de migrantes ilegalesDos ciudadanos mexicanos fueron encontrados escondidos en un camión conducido por un residente de Alamo. Detalles del caso aquí.
Un residente de Alamo de 62 años admitió haber transportado ilegalmente a dos ciudadanos mexicanos en un camión con remolque, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Lázaro Rosendo Vega se dirigió al puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias en un tráiler color granate el 30 de mayo. Durante la inspección inicial, las autoridades lo observaron sentado en una posición inusualmente alta y actuando de forma inusualmente ruidosa y excitada. Cuando se le preguntó qué transportaba, afirmó: "Aguacates cargados hace unas dos horas".
Una radiografía posterior reveló a dos inmigrantes indocumentados escondidos bajo mantas en la litera superior de la cabina dormitorio. Ambos eran ciudadanos mexicanos. Vega afirmó no saber que los dos hombres se escondían a pocos metros detrás de él.
Como parte de su declaración, Vega reconoció que uno de los inmigrantes indocumentados había afirmado haber entrado a Estados Unidos aproximadamente un mes antes, que lo condujeron a una bodega y luego lo subieron a su tráiler.