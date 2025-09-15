Incautan armas y drogas en el Condado de Zapata

ZAPATA, Texas.- La División de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Zapata, en colaboración con la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), ejecutó una orden de allanamiento en una residencia del condado de Zapata.

Resultados del Operativo:

4.92 gramos de metanfetamina

Varias pastillas de Xanax

Un rifle calibre 7.62x39

Una pistola

Un lanzallamas

El sujeto fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluyendo:

Posesión de una sustancia controlada (Delito grave de segundo grado)

Posesión de una sustancia controlada (Delito menor de clase A)

Posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente (Delito grave de tercer grado)

Declaración del Sheriff Montes:

La Oficina del Sheriff del Condado de Zapata está comprometida con la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y con garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Este operativo demuestra nuestra dedicación para abordar estos graves problemas y responsabilizar a los infractores.

Agradecemos a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo por su invaluable apoyo".

¡Juntos, a través de una fuerte colaboración entre las fuerzas del orden y la asociación comunitaria, podemos mantener nuestros vecindarios seguros, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Zapata.