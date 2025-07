Al menos 15 menores entre los muertos por inundaciones repentinas en Texas

KERRVILLE, Texas, EE.UU. — Rescatistas examinaban el sábado un paisaje devastado en el centro de Texas, lleno de árboles destrozados, autos volcados y escombros atestados de lodo, en una misión cada vez más sombría para localizar a sobrevivientes, incluidas 27 niñas que no han sido vistas desde que un muro de agua cayó sobre su campamento en una inundación repentina histórica.

La inundación en el condado Kerr dejó al menos 43 muertos, incluidos 15 menores, y seis personas más fallecieron en condados cercanos.

Las autoridades aún no han informado cuántas personas siguen desaparecidas, más allá de las 27 niñas del Campamento Mystic, un campamento cristiano de verano junto al río en el condado Kerr, donde se recuperaron la mayoría de los cuerpos.

Las destructivas aguas del río Guadalupe subieron 8 metros (26 pies) en apenas 45 minutos el viernes antes del amanecer, arrasando casas y vehículos. El peligro no había terminado, ya que lluvias torrenciales continuaban azotando el sábado comunidades afuera de San Antonio, y las alertas y avisos de inundaciones repentinas seguían vigentes.

Los socorristas utilizaron helicópteros, botes y drones para buscar víctimas y rescatar a personas varadas en árboles y en campamentos aislados debido a que algunas carreteras sufrieron daños.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió que las autoridades serán infatigables y trabajarán las 24 horas para rescatar y recuperar a las víctimas, y añadió que se está buscando en nuevas áreas a medida que el agua retroce.

"Los encontraremos a todos", sentenció.

Más lluvia cayó en los alrededores de Austin, y continuaba la búsqueda masiva en la cercana región montañosa de Hill Country.

Al menos tres personas murieron y otras 10 estaban desaparecidas en el condado Travis, donde se encuentra la capital del estado. Otro fallecimiento fue confirmado en el condado Kendall, y dos personas murieron en el condado Burnet, donde un bombero estaba entre los desaparecidos tras ser arrastrado por las aguas mientras intentaba efectuar un rescate, señaló Derek Marchio, coordinador de manejo de emergencias de la entidad.

El administrador municipal de Kerrville, Dalton Rice, indicó que hasta ahora se han recuperado los cuerpos de 43 personas en la devastada Hill Country: 28 adultos y 15 niños.

Las autoridades estaban bajo creciente escrutinio con relación a si los campamentos y residentes en lugares vulnerables a inundaciones recibieron alertas adecuadas, y si se tomaron preparativos suficientes.

Las colinas a lo largo del río Guadalupe, en el centro de Texas, están salpicadas de campamentos juveniles centenarios y lugares para acampar, en los que generaciones de familias han acudido a nadar y disfrutar del aire libre. La zona es especialmente popular en las fechas cercanas al feriado del 4 de julio, lo que dificulta más saber cuántas personas están desaparecidas.

"En este momento ni siquiera queremos comenzar a calcular", expresó Rice horas antes el sábado.

Tormenta arrasa el campamento en medio de la noche

"El campamento quedó totalmente destruido", dijo Elinor Lester, de 13 años, una de los cientos de personas que estaban en el campamento. "Un helicóptero aterrizó y comenzó a llevarse a la gente. Fue realmente aterrador".

La furiosa tormenta, alimentada por cantidades increíbles de humedad, despertó a quienes dormían en su cabaña el viernes poco después de la medianoche, y cuando llegaron los rescatistas, ataron una cuerda para que las niñas se sostuvieran mientras cruzaban un puente en el que el agua les azotaba las piernas, narró.

Padres y familias frenéticos publicaron fotos de sus seres queridos desaparecidos y súplicas para recibir información.

El sábado, el campamento estaba desierto en su mayor parte. Helicópteros rugían en el cielo mientras unas pocas personas examinaban los daños, los cuales incluían una camioneta pickup volcada y una construcción a la que le faltaba toda la pared frontal.

Entre los que se confirmó que fallecieron estaba una niña de 8 años de Mountain Brook, Alabama, que se encontraba en el Campamento Mystic, y el director de otro campamento ubicado poco más adelante sobre la carretera.

La inundación en medio de la noche tomó por sorpresa a muchos residentes, campistas y autoridades.

AccuWeather indicó que la empresa privada de pronósticos y el Servicio Meteorológico Nacional enviaron alertas sobre posibles inundaciones repentinas horas antes de la devastación.

"Estas alertas deberían haber dado tiempo suficiente a las autoridades para evacuar campamentos como el Campamento Mystic y poner a la gente a salvo", señaló AccuWeather en un comunicado. Indicó que Hill Country es una de las áreas más propensas a inundaciones repentinas en Estados Unidos, debido a su orografía y a que tiene numerosas intersecciones de caminos y vías fluviales.

Las autoridades defendieron sus acciones, y señalaron que no se esperaban una lluvia tan intensa, equivalente a varios meses de precipitaciones en el área.

El representante federal Chip Roy, cuyo distrito incluye el área devastada, considera que fue una inundación que ocurre una vez en un siglo, y reconoció que habría cuestionamientos y acusaciones mientras la gente busca a quién culpar.

"Hay mucha gente preguntando por qué y cómo, y lo entiendo", expresó Roy.

Se usan helicópteros y drones en búsqueda frenética

Los equipos de búsqueda enfrentaban condiciones difíciles mientras "buscaban en todos los lugares posibles", señaló Rice.

Las autoridades indicaron que más de 850 personas habían sido rescatadas en las últimas 36 horas, y hubo tentativas heroicas en los campamentos para salvar a niños.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó al lugar y prometió que el gobierno del presidente Donald Trump utilizaría todos los recursos disponibles para apoyar. Helicópteros y aviones de la Guardia Costera estaban ayudando para asegurar que las operaciones puedan continuar incluso en la oscuridad.

Un centro de reunificación ubicado en una escuela primaria estaba mayormente tranquilo tras recibir a cientos de evacuados el día anterior.

"Aún tenemos personas que vienen aquí a buscar a sus seres queridos. Hemos tenido un poco de éxito, pero no mucho", observó Bobby Templeton, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Ingram.

Los residentes se aferraron a árboles y huyeron a áticos

En Ingram, Erin Burgess se despertó al escuchar truenos y lluvia en medio de la noche. Tan sólo 20 minutos después, el agua entraba en su casa, recordó. Dijo haber pasado una hora aferrándose a un árbol con su hijo adolescente.

"Mi hijo y yo flotamos hacia un árbol donde nos aferramos, y mi novio y mi perro se alejaron flotando. Él estuvo perdido un rato, pero los encontramos", añadió.

Barry Adelman señaló que el agua obligó a todos los habitantes de su vivienda de tres pisos a huir hacia el ático, incluida su abuela de 94 años y su nieto de 9.

"Tuve que mirar a mi nieto a la cara y decirle que todo iba a estar bien, pero por dentro yo estaba muerto de miedo", reconoció.

Los residentes locales llaman al lugar "el callejón de las inundaciones repentinas".

"Cuando llueve, el agua no se absorbe en el suelo", observó Austin Dickson, director ejecutivo de la Community Foundation of the Texas Hill Country —un organismo de caridad que respalda causas locales—, la cual estaba recolectando donaciones. "Corre colina abajo".

"Nadie vio venir esto"

En el pronóstico para el fin de semana se anunció lluvia, con un aviso de inundación que fue transformado en alerta durante la noche del viernes para al menos 30.000 personas.

"Sabemos que llueve. Sabemos que el río tiene crecidas. Pero nadie vio venir esto", señaló el juez del condado Kerr, Rob Kelly, el principal funcionario electo del condado.

Hace unos seis o siete años, el condado pensó en instalar un sistema de advertencia de inundaciones en el río similar a una sirena de advertencia de tornados, pero Kelly dijo que la idea nunca se concretó y el costo habría sido un problema.

El juez indicó que se sintió desolado al ver bolsas para cadáveres en la funeraria y la devastación en el terreno durante un recorrido en helicóptero.

"El rescate ha ido tan bien como se podía esperar. Ahora es el momento de la recuperación", expresó. "Y eso va a ser una tarea larga y ardua para nosotros".

Cortez reportó desde Hunt, Texas, y Seewer desde Toledo, Ohio. Las periodistas de The Associated Press Susan Haigh en Hartford, Connecticut, y Susan Montoya Bryan en Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron a este despacho.