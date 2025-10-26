Rescatan a bebé atrapado en auto volcado en Texas

FORT WORTH, Texas.- Las autoridades tienen previsto que un bebé se recupere completamente después de que fue rescatado debajo de un vehículo que quedó volcado durante un accidente, informó la policía de Texas el viernes, después de publicar un dramático video en el que se pueden ver las labores de rescate en una concurrida autopista.

Agentes de la policía respondieron a la escena el jueves en la mañana del jueves, después de recibir un reporte de que el niño y la madre habían sido expulsados del automóvil.

El Departamento de Policía de Fort Worth compartió el viernes en redes sociales imágenes de la cámara corporal en las que se puede ver a un agente que corre hacia el vehículo volcado y comienza a buscar al niño mientras en el fondo se escucha a una mujer que grita angustiada por su bebé.

El agente reunió a otros automovilistas que se habían detenido en el lugar para que lo ayudaran a levantar el automóvil.

"Por aquí abajo, necesitamos mover el coche", les dice el agente, señalando que cree que el niño está atrapado debajo del vehículo.

"Sigan moviéndose, sigan moviéndose", les insta el agente mientras levanta el coche lo suficiente como para que él pueda sujetar al niño por la pierna y ponerlo a salvo.

El niño no respondía, pero un agente dijo que le sintió pulso. Intentaron que el bebé respirara, mientras uno de los agentes usaba sus dedos para presionar el pecho del niño. Finalmente, el bebé comenzó a hacer ruidos y luego a llorar.

La policía dijo que se espera que tanto la madre como el niño se se recuperen completamente.

"Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante de los tipos de situaciones con las que nuestros agentes de policía pueden encontrarse mientras realizan su deber", indicó el departamento en su publicación.

El jefe de policía Eddie García se refirió en redes sociales al niño como un "pequeño ángel" y elogió a los agentes por su heroísmo. El departamento también agradeció a los ciudadanos que se detuvieron para ayudar con el rescate.