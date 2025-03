Repunta sarampión por desconfiar en vacunas

SEMINOLE, Texas

El sarampión ha golpeado una ciudad del oeste de Texas y docenas de niños han enfermado, pero en la iglesia Comunitaria de Seminole, más de 350 fieles se reunieron para un servicio dominical. Llenaron los bancos sentados codo con codo, los niños vestidos con camisas de botones a juego con sus hermanos y las pequeñas con el cabello atado con lazos rosas.

Una niña de esta congregación, mayormente menonita, fue una de las que contrajeron la enfermedad respiratoria altamente contagiosa, dijo el pastor principal, David Klassen, pero se encuentra bien y jugó felizmente durante su cuarentena. Había oído de al menos dos escuelas menonitas que cerraron por un tiempo para desinfectar.

Lo que no ha oído: ningún contacto directo de las autoridades de salud pública sobre qué hacer, aunque el número de personas enfermas de sarampión ha crecido a 146 y un niño en edad escolar ha muerto. Y si bien Klassen es un líder de confianza en la iglesia y la comunidad, sus feligreses no han preguntado si deberían vacunar a sus hijos, y él no querría opinar al respecto.

"Con esta situación del sarampión, puedo decirle honestamente que no hemos tomado ninguna medida como Iglesia", dijo. "Lo dejamos a criterio de las madres".

A medida que el sarampión —una enfermedad prevenible que Estados Unidos consideró erradicada en 2000— se propaga por la vasta zona rural del oeste de Texas, Klassen se apega a un punto de vista sobre las vacunas que es un principio clave para los menonitas.

Los cabezas de familia son la máxima autoridad en la toma de decisiones, no las recomendaciones externas y mucho menos los mandatos del gobierno.

En esta región, donde los votantes apoyaron de forma abrumadora al presidente Donald Trump, hay otro brote paralelo al de sarampión: uno de desinformación sobre las vacunas, desconfianza hacia los funcionarios locales de salud pública y miedo a que la autoridad gubernamental anule la autonomía familiar.

Y en el escenario nacional, Robert F. Kennedy Jr., el principal funcionario de salud del país y un activista antivacunas, restó importancia al brote en Texas como "no inusual".

"¿Confío en todas las vacunas? No", dijo Klassen. "Y entiendo de (Kennedy) que él tampoco confía en todas las vacunas. Y él está muy bien informado en eso; yo no lo estoy".

En un artículo de opinión para Fox News Digital, Kennedy escribió sobre el valor de la vacuna, pero no llegó a pedir a las familias que la obtuvieran, diciendo que la decisión es "personal". Instó a los padres a hablar con sus proveedores de salud sobre las opciones.

El escepticismo sobre las vacunas también se ha visto impulsado por legisladores estatales que este año presentaron más de una docena de proyectos de ley que fortalecerían o ampliarían exenciones de vacunas, que Texas permite por "razones de conciencia, incluyendo una creencia religiosa".

Médicos, en primera línea

En hospitales de Lubbock, 129 kilómetros (80 millas) al norte y en la primera línea del brote, los bebés con sarampión luchan por respirar.

La doctora Summer Davies, pediatra de Texas Tech Physicians, dijo que ha tratado a unos diez pacientes del brote, la mayoría muy jóvenes o adolescentes. Dijo que algunos niños han tenido que ser intubados, incluyendo a uno menor de seis meses. Otros llegan con fiebres tan altas o dolores de garganta tan severos, que se niegan a comer o beber hasta el punto de la deshidratación. "Es difícil como pediatra, sabiendo que tenemos una forma de prevenir esto y evitar que los niños sufran e incluso mueran", dijo. "Pero estoy de acuerdo en que la inmunidad colectiva que hemos establecido en el pasado no es la misma ahora. Y creo que los niños están sufriendo por eso". El condado Gaines, que incluye a Seminole, tiene una tasa de vacunación de la triple vírica del 82%.

FRUSTRANTE NO VACUNARSE

En toda la región, la gente expresó este sentimiento sobre las vacunas infantiles de rutina en entrevistas con AP y The Texas Tribune. A menudo, sin embargo, son menos solidarios con las vacunas contra COVID-19 y la gripe.

"Es frustrante que (los menonitas) no se vacunen y expongan a las familias y niños de otros", dijo Stephen Spruill, un camionero de 36 años de Seminole.

Pero "esto es Estados Unidos. La gente tiene derecho a elegir".

Macey Lane, residente en Hobbs de 31 años, dijo que "Apoyo a Donald Trump. No apoyo no exigir vacunas".

Todos los hijos de Lane están vacunados. Elogiando la votación del senador Mitch McConnell en contra de la nominación de Kennedy, dijo que el hecho de que "el único republicano que se opuso a RFK fue un sobreviviente de polio dice mucho". Pero dijo que votó en función de otros temas: sus creencias religiosas, su postura sobre el aborto y quién sería el mejor para la industria del petróleo y gas de la región.

"En cuanto a que RFK sea un antivacunas, esto es lo más importante: la gente tiene que tomar una decisión por sí misma y estar lo más informada posible", dijo Horton.

Pero en las consultorios de médicos de toda la región, los pediatras ven las consecuencias de esa postura.