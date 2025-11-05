Exige impedir registros vehiculares a migrantes

Austin, Texas.- El representante estatal Brian Harrison (Distrito 10) envió una carta oficial al presidente del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), Charles Bacarisse, exigiendo medidas inmediatas para evitar que inmigrantes ilegales registren vehículos en el estado de Texas.

Harrison señaló que su oficina verificó reportes confirmando que personas sin estatus legal en el país han logrado registrar automóviles en Texas, lo que calificó como "alarmante y contrario a la ley estatal".

"El DMV tiene autoridad para exigir identificación válida antes de registrar un vehículo", escribió Harrison. "Si no se está verificando la situación migratoria, es necesario que el DMV emita reglas claras de inmediato para impedir que esto ocurra".

El legislador advirtió que, si el DMV no actúa con rapidez, presentará un proyecto de ley para obligar legalmente la verificación del estatus migratorio antes de emitir cualquier registro vehicular.

La carta fue copiada y enviada al gobernador Greg Abbott, quien ha respaldado políticas de seguridad fronteriza más estrictas.

Harrison reafirmó su compromiso de "proteger la soberanía del estado de Texas y garantizar que los recursos estatales no se utilicen para facilitar actividades ilegales".

Este es el comunicado en inglés que el representante envió al Departamento de Vehículos Motorizados.