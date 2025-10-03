Detienen a joven agresiva durante parada de tráfico

DONNA, Texas.- La joven Regina Chávez, de 18 años y residente de Donna, fue detenida luego de que durante una parada de tráfico presuntamente se tornara violenta y escupiera a un oficial, informó la Policía de Donna.

Regina enfrenta cargos de intoxicación pública, resistencia al arresto y acoso a un servidor público.

El incidente por el que Chávez se encuentra en problemas ocurrió el 1 de octubre de 2025, aproximadamente a las 12:06 a.m. cuando oficiales del Departamento de Policía de Donna realizaron una parada de tráfico en la cuadra 700 sur de la calle 11.

Durante la parada de tráfico, Chávez, quien era la pasajera, presuntamente estaba intoxicada, combativa y no cooperaba con los oficiales, añade la policía.

Además, Chávez presuntamente se resistió a los intentos de los oficiales por detenerla y continuó mostrando un comportamiento agresivo.

Entonces, por seguridad se utilizó el dispositivo de restricción WRAP, añade la policía.

Los oficiales primero aseguraron sus tobillos, luego aplicaron las restricciones en piernas y torso. Posteriormente Chávez fue trasladada a la Cárcel Municipal de Donna, entonces supuestamente se giró hacia un oficial y lo escupió.