Indagan causa de fuga de gas en Refinería Deer Park de Pemex, en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que investiga las causas de la fuga de gas en la refinería de Deer Park, en Texas, que dejó dos muertos y 35 heridos, por lo que pidió no especular.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de la petrolera, confirmó el saldo y dijo que todas las víctimas son de nacionalidad estadounidense y que los dos empleados fallecidos fueron contratados por una empresa de mantenimiento.

"Se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente; aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay; no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis- raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió", indicó durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos, ni tampoco los afectados son trabajadores de la refinería; en particular, los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Recordemos que no hay personal de Pemex (trabajando en Deer Park). Bueno, el directivo, los responsables de la refinería sí son mexicanos, pero el personal es de Estados Unidos".

El accidente, refirió, derivó de una fuga de gas sulfhídrico, amargo y nocivo para la salud, y de los afectados 13 fueron enviados al hospital, donde permanecen estables para su observación, al menos durante 24 horas.

Añadió que, por protocolo, cuatro plantas se encuentran detenidas, pero descartó daños en la parte de petroquímica, en el área de Shell.

"Automáticamente, cuando hay el accidente se pone en stand by, se reduce el nivel de la refinería, directamente las áreas afectadas; tenemos ahí tres, cuatro plantas que fueron paradas. Hay una coquizadora, dos plantas de destilación, una de ellas sigue rodando, pero otra fue parada totalmente; una planta de desintegración catalítica también fue parada", señaló.

"Una vez que se decida el análisis causa-raíz, que va a ser muy rápido por el tipo de accidente que hubo, vamos a arrancar rápido la refinería para que siga produciendo los 320 mil barriles por día", externó.

Sobre las personas fallecidas, dijo que los cuerpos fueron recuperados durante la madrugada de ayer, pues esperaron a que se disipara el gas.

Señaló que ya contactaron a las familias de los afectados para prestar todo el apoyo e indicó que se harán válidos los seguros establecidos para este tipo de casos.

El funcionario aseguró que, además, se cumplieron una serie de protocolos luego de este percance."Se da aviso a las autoridades. Inmediatamente después del accidente, los primeros minutos se da aviso a las autoridades locales, tanto al condado de Harris, donde se encuentra la refinería, como en el estado de Texas y a nivel federal", aseguró.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, dijo que autoridades ambientales y del condado de Harris ya corroboraron que no hay mayores riesgos. "Desde el primer momento se tuvo contacto con las autoridades federales y locales, la autoridad ambiental, la EPA, y el condado de Harris ya dieron su visto bueno en términos de la calidad del aire que existe en la refinería y en sus alrededores. Ya no hay riesgo en términos de la fuga que se sufrió y únicamente estamos en espera de concluir la reunión que se está realizando para investigar.