Recuerdan a las víctimas

Padre de cuatro hijos. Un mejor amigo con una personalidad positiva. Un fiestero vivaz. Las seis personas que murieron durante un tiroteo masivo en la capital de California fueron recordadas por sus amigos y familiares el lunes mientras la policía trabajaba para reconstruir lo sucedido.

Docenas de disparos rápidos resonaron la madrugada del domingo en las concurridas calles de Sacramento, dejando tres mujeres y tres hombres muertos y otras 12 personas heridas. El lunes, se colocaron pequeños monumentos con velas, globos y flores cerca de la escena del crimen.

Los investigadores buscaban al menos a dos tiradores que fueron responsables de la violencia en las afueras del principal distrito de entretenimiento de la ciudad que ocurrió cuando cerraban bares y clubes nocturnos. La policía de Sacramento dijo el lunes que ficharon a Dandrae Martin, de 26 años, como "sospechoso relacionado" por cargos de asalto con un arma mortal y ser un convicto que portaba un arma cargada. Los registros de la cárcel dicen que estuvo detenido sin derecho a fianza y estaba programado para comparecer ante el tribunal el martes. No quedó claro de inmediato si Martin tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Se han hecho públicos pocos detalles mientras los investigadores revisan la evidencia recopilada de lo que la jefa de policía Kathy Lester llamó una escena del crimen compleja. Los testigos han presentado más de 100 videos y fotos tomadas durante y poco después del tiroteo.

El forense del condado de Sacramento dio a conocer las identidades de las seis personas asesinadas. Eran Johntaya Alexander, de 21 años; Melinda Davis, 57; Yamile Martínez-Andrade, 21; Sergio Harris, 38; Joshua Hoye-Lucchesi, 32; y De´vazia Turner, de 29.

DE´VAZIA TURNER

De´vazia Turner tenía cuatro hijos pequeños, incluida una niña de 3 años llamada Penelope con dedos pegajosos. Pero su Mercedes CLS amarillo brillante siempre estaba limpio.

Nacido y criado en Sacramento, Turner jugó fútbol americano desde muy joven hasta que una lesión en la rodilla lo detuvo. Trabajó como gerente de una empresa de inventarios, vigilando de cerca las cosas que le podrían gustar a su madre y avisándole cuándo saldrían a la venta.

"Era un protector", dijo su madre, Penelope Scott. "Al criarlo como madre soltera, ya sabes, asumió el papel de ser el hombre de la casa. Él se encargó de todo."

Hacía ejercicio con su padre, Frank Turner, cinco días a la semana. Cuando no estaban bombeando hierro, probablemente estaban hablando de autos. Ambos tenían Buicks viejos (el de Turner era un 1973 mientras que el de su padre era un 1970) y Turner tenía grandes planes para el suyo. Acababa de encargar un estéreo nuevo y un volante con acabado de madera de cerezo.

Frank Turner dijo que planea terminar el auto de su hijo, incluso pintarlo para incluir imágenes de la cara de De´vazia para que sus hijos las vean.

"Quiero que vean a su papá cuando vean ese auto", dijo Frank Turner.

De´vazia visitó a su madre el sábado, comió las sobras de las chuletas de cerdo y se duchó antes de quedarse dormida brevemente en su sofá. Cuando se despertó, dijo que iba a salir, una rareza para él, porque trabaja mucho, dijo Scott.

Scott se despertó alrededor de la 1 a. m. y no pudo volver a dormirse. Estaba mirando su teléfono cuando recibió una llamada de que su hijo había sido asesinado.

"Se supone que tus hijos te entierren. No se supone que hagas eso", dijo. "Estoy agradecido de que tenga un legado con sus hijos. Sin embargo, ya sabes, tiene 29 años. No llegó a los 30".

La última vez que Frank Turner vio a su hijo fue en el taller mecánico donde estaban trabajando en sus autos. Después de la muerte de su hijo, un amigo llamó a Frank Turner y le dijo que las cámaras de seguridad de la tienda habían captado su conversación.

JOHNTAYA ALEXANDER

Alexander estaba a punto de cumplir 22 años cuando la mataron, dijo su padre a Los Angeles Times. Su cumpleaños era a fin de mes.

Esperaba convertirse en una trabajadora social que trabajara con niños y fuera una tía cariñosa con sus sobrinas y sobrinos, dijo John Alexander al periódico.

El nombre de su hija era una combinación del suyo y el de su hermana mayor, le dijo al Times.

"Ella apenas estaba comenzando su vida", dijo al periódico, sollozando. "Detén todos estos disparos sin sentido".

MELINDA DAVIS

Davis era una "dama muy atrevida" que vivía en las calles de Sacramento cerca del lugar del tiroteo, informó The Sacramento Bee.

Shawn Peter, un guía de Downtown Sacramento Partnership que conoce a Davis desde hace 15 años, le dijo al periódico que no tenía hogar y vivía en el área de forma intermitente durante una década.

Los funcionarios la habían ayudado a encontrar vivienda antes de que comenzara la pandemia, pero había regresado al distrito comercial del centro en los últimos meses, dijo Peter. Un pequeño ramo de rosas moradas con una nota que decía "Melinda Descansa en Paz" fue dejado en la calle en su memoria.

"Melinda era una persona muy excéntrica, una dama muy atrevida", le dijo al periódico. "Este era su mundo, 24/7".

Davis fue una invitada periódica en Maryhouse, un centro diurno para mujeres y niños sin hogar, de 2016 a 2018, dijo la directora Shannon Stevens en un correo electrónico a The Associated Press. Stevens la recordó como amable, pero alguien a quien no le iba bien en las multitudes. Ella estaba buscando servicios de vivienda en ese momento.

"Este fue un espacio al que vino para encontrar un respiro del trauma de vivir en las calles de nuestra ciudad", dijo Sacramento Loaves & Fishes, que dirige el programa Maryhouse, en un comunicado.

SERGIO HARRIS

Descrito por miembros de la familia como el alma de la fiesta, Harris era una presencia frecuente en el club nocturno de Londres, que está cerca de la escena del tiroteo.

"Mi hijo era un joven muy vivaz", dijo su madre, Pamela Harris, a KCRA-TV . "Es divertido estar cerca, me gusta la fiesta, sonríe todo el tiempo. No molestes a la gente. Que esto suceda es una locura. Estoy justo en el punto en este momento, no sé qué hacer. Ni siquiera siento que esto sea real. Siento que esto es un sueño".

Los miembros de su familia se congregaron en la escena del crimen el domingo después de que no supieron nada de él durante horas. Más tarde ese día, Harris fue la primera víctima identificada públicamente por el forense.

"Este es un acto de violencia triste y terrible que cobró la vida de muchos", dijo su esposa, Leticia Harris, a KCRA-TV. "Quiero respuestas para poder tener un cierre para mis hijos".

YAMILE MARTINEZ-ANDRADE

Martínez-Andrade fue asesinada frente a su mejor amiga, según KXTV-TV.

La describieron como alguien que "trajo luz a la habitación", informó la estación, y tenía una perspectiva positiva.

"Nunca hubo un momento aburrido con ella. Ella tiene un corazón hermoso y una mente hermosa. Todos la extrañan mucho", dijo su mejor amiga, que no fue nombrada, a KXTV-TV.

JOSHUA HOYE-LUCCHESI

Un monumento con globos blancos y azules, velas y dos botellas vacías de Hennessy quedó a una cuadra del tiroteo en honor a Joshua Hoye-Lucchesi. En el suelo, alguien escribió "Josh" en lo que parecía ser pintura azul.

"Te amo y te extraño. ¡Perdona mi corazón! alguien escribió con marcador negro en un globo blanco con forma de estrella. "Las cosas nunca volverán a ser iguales", decía otro globo.