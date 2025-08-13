Reconocen Mission Collegiate por su programa de robóticas

MISSION, TEXAS.- La escuela preparatoria Mission Collegiate ha recibido un prestigioso reconocimiento nacional, siendo nombrada una de las 10 únicas escuelas en Estados Unidos, y la única en Texas, en recibir el premio "Inspirar el Futuro: Programa de Reconocimiento Escolar FIRST" de 2025.

Este reconocimiento se otorga a las escuelas que demuestran una implementación excepcional del programa de Robótica FIRST, fomentando un sólido compromiso con la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los galardonados son reconocidos por su dedicación a inspirar y preparar a la próxima generación de líderes, creadores de cambios e innovadores. Mission CISD felicita efusivamente a los entrenadores de robótica, el Sr. Daniel Reyna, la Sra. Karism Bazan y el Sr. Anthony Charles. Su inquebrantable dedicación, orientación y experiencia han sido fundamentales para construir un programa de robótica próspero que empodera a los estudiantes a soñar en grande y alcanzar sus metas.

El reconocimiento "Inspirar el Futuro" consolida aún más el papel de Mission Collegiate High School como líder en educación innovadora y el avance de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) en Texas.