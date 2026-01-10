Rechaza pedidos para visas para trabajadores extranjeros

HIDALGO, Texas

Durante una visita a la frontera el viernes, el senador estadounidense John Cornyn dijo que los cambios en las leyes de inmigración deberían esperar hasta que la frontera esté completamente segura, un contraste con los legisladores republicanos que están dispuestos a explorar el estatus legal para los trabajadores inmigrantes para abordar la escasez de mano de obra provocada por los esfuerzos de aplicación de la ley en los lugares de trabajo.

Cornyn fue parte de un grupo de senadores republicanos estadounidenses y aspirantes al Senado que acudieron al Valle del Río Grande para elogiar las políticas fronterizas del presidente Donald Trump mientras intentan promover sus logros y dar forma a las narrativas políticas antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

La enérgica aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha provocado que algunos trabajadores no autorizados eviten las obras, lo que ha provocado escasez de mano de obra en la construcción y la restauración. El Valle ha sido una de las zonas más afectadas por la escasez de trabajadores, lo que ha impulsado a un grupo de constructores locales a exigir soluciones a las dificultades económicas de su sector.

La representante estadounidense Mónica De La Cruz , republicana de Edinburg, se reunió con el grupo y expresó su apoyo a un programa de visas para trabajadores de la construcción, similar al programa de visas H-2A que permite a los extranjeros trabajar en el sector agrícola.

Cornyn, sin embargo, dijo que era demasiado pronto para considerar esa opción.

"Lo primero que debemos hacer es asegurar la frontera", dijo Coryn durante una conferencia de prensa en la ciudad de Hidalgo. "De ninguna manera el pueblo estadounidense, y sin duda mis electores en Texas, nos permitirán intentar reformar nuestras leyes de inmigración hasta que tengamos la frontera segura".

Tras asegurar la frontera, dijo, el siguiente paso sería expulsar a las personas que "nunca debieron haber estado aquí". Solo después de lograrlo, dijo Cornyn, los legisladores deberían profundizar en la modificación de las leyes de inmigración.

Gran parte de la política fronteriza de Trump se ha establecido mediante decretos ejecutivos. El Congreso republicano aprobó 170 mil millones de dólares en fondos para inmigración y control fronterizo hasta 2029, convirtiendo al ICE en la agencia policial mejor financiada del país y otorgándole poderes sin precedentes en materia de reclutamiento, control, deportación y detención. Sin embargo, esta iniciativa no codificó muchos de los cambios de Trump en las prácticas fronterizas.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien estuvo junto a Cornyn durante la conferencia de prensa del viernes, dijo que estaba abierto a una legislación que abordara la necesidad de trabajadores calificados, pero también dijo que la primera prioridad era asegurar la frontera.

"Creo que podemos trabajar de manera constructiva para crear un mecanismo mediante el cual las personas que vienen a este país legalmente puedan contribuir y ser miembros de nuestra fuerza laboral", dijo Thune, republicano de Dakota del Sur.

La actividad de ICE en las obras de construcción ha intimidado a los trabajadores —tanto los que no están autorizados para vivir en Estados Unidos como los que tienen autorización legal— y les ha impedido aceptar trabajos, según los constructores. Esta escasez de mano de obra ha provocado retrasos en la construcción que, según los economistas, incrementarán el costo de la vivienda.

En ausencia de un cambio en las leyes de inmigración, Cornyn sugirió que sectores laborales se beneficiarían de recortes a la asistencia como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, diciendo que alentaría a la gente a trabajar.

"Si eres un joven adulto sin discapacidades, no puedes calificar para cupones de alimentos ni para prestaciones sociales como Medicaid ni similares, con el fin de animar a más personas a levantarse del sofá", dijo Cornyn. "Eso es bueno para ellos, bueno para sus familias, bueno para sus comunidades".

Para Cornyn, quien está enfrascado en una costosa carrera primaria con el fiscal general Ken Paxton y el representante estadounidense Wesley Hunt de Houston, la conferencia de prensa también fue una oportunidad para promocionar una disposición importante del megaproyecto de ley de los republicanos para 2025: el reembolso para la Operación Estrella Solitaria.

Cornyn declaró públicamente durante las negociaciones de primavera que su voto a favor del paquete dependía del reembolso a Texas por la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott .

Finalmente, la Ley One Big Beautiful Bill, aprobada en julio con el apoyo de casi todos los republicanos y ningún demócrata, incluyó 13.500 millones de dólares en dos fondos para reembolsar a los estados por el gasto en seguridad fronteriza.

Abbott había solicitado 11.100 millones de dólares, y se espera que la gran mayoría de los fondos del proyecto de ley se destine a Texas. Sin embargo, seis meses después de la aprobación del proyecto de ley, la administración Trump aún no ha asignado fondos. Los republicanos estatales, liderados por Cornyn, el senador estadounidense Ted Cruz y el representante estadounidense August Pfluger , enviaron una carta en diciembre solicitando a los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia que priorizaran a Texas en el desembolso.

"Ese dinero pronto fluirá a las arcas del estado de Texas, por un monto aproximado de $11 mil millones, para hacer justicia, es decir, reembolsar a los contribuyentes texanos por intervenir y cubrir la brecha cuando el gobierno federal simplemente se negó a hacerlo", declaró Cornyn el viernes. "Eso no habría sucedido sin el liderazgo del líder de la mayoría y el látigo, y la dirección del presidente de Estados Unidos, a quien estoy muy agradecido".

La campaña de Cornyn y sus grupos aliados han invertido más de 40 millones de dólares en publicidad, lo que ha ayudado a reducir la ventaja inicial de Paxton en las encuestas. Las encuestas han mostrado que ningún candidato se acerca al 50% necesario para evitar una segunda vuelta en las primarias del 3 de marzo.

Cornyn cuenta con el respaldo de Thune y OneNation, un grupo alineado con el líder republicano del Senado que organizó el viaje fronterizo del viernes después de gastar millones en publicidad a favor de Cornyn.

Thune elogió el viernes a Cornyn, a quien venció para convertirse en líder de la mayoría en 2024.

"Ha sido un gran defensor a lo largo de los años de la seguridad fronteriza; es el principal experto en la materia", dijo Thune. "La mayoría de nosotros, lo que sabemos sobre la frontera, lo sabemos por él".

Parte de la estrategia de campaña de Cornyn ha sido enfatizar su apoyo a Trump en anuncios y redes sociales. Thune, Cornyn, otros senadores republicanos y el aspirante al Senado Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano por Carolina del Norte, elogiaron las acciones fronterizas de Trump. Cornyn expresó su gratitud por el liderazgo de Trump para lograr la aprobación de la Ley "One Big Beautiful" y por sus nombramientos para el liderazgo de la Patrulla Fronteriza.

El respaldo del presidente —o su ausencia, hasta el momento— ha sido un factor decisivo en las primarias del Senado del estado. Es una de las pocas contiendas republicanas para el Senado en las que Trump aún no ha decidido qué hacer, y el presidente ha declarado que le gustan tanto Cornyn como Paxton.

Cornyn y Thune han pedido el apoyo de Trump.

El viaje a la frontera también fue una oportunidad para que los oponentes de Cornyn presionaran con sus argumentos.

Paxton criticó anticipadamente la visita de Cornyn en una declaración del jueves, en la que señalaba que el senador había dicho que un muro fronterizo "no tenía sentido" en un discurso pronunciado en febrero de 2017 en Weslaco, entre otros ejemplos de escepticismo sobre el muro a principios de 2017.

En aquel momento, Cornyn afirmó que la tecnología y el personal son más eficaces que las barreras físicas en algunas zonas. El viernes, Cornyn elogió el muro fronterizo y su equipamiento con cámaras, sensores y otras tecnologías.

"Ha dedicado más de 40 años de su carrera a luchar por la amnistía para los inmigrantes ilegales, a llegar a acuerdos con los demócratas, a intentar detener al presidente Trump y a obstaculizar la construcción del muro", declaró Paxton. "Los tejanos no olvidarán cómo Cornyn traicionó a nuestro país, y ningún viaje de último minuto a la frontera para intentar actuar con firmeza cambiará eso".

Hunt publicó un anuncio en X criticando la detención previa de Cornyn por un muro fronterizo.

"Ahora que Trump ha asegurado nuestra frontera, John Cornyn quiere llevarse el crédito por el muro que intentó bloquear", decía el anuncio.

EL DATO

