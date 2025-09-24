Apuestan por futuro económico del Valle

WESLACO, Texas.- El gobernador Greg Abbott anunció hoy una inversión de más de $26 millones en proyectos de infraestructura aeroportuaria y hídrica en el sur de Texas para estimular la economía local del Valle del Río Grande durante una ceremonia en el Aeropuerto Mid-Valley.

"El Valle del Río Grande está en pleno auge", declaró el gobernador Abbott. "Los millones de personas que trabajan en el Valle del Río Grande son fundamentales para el éxito futuro de nuestro estado.

Por su identidad, su tamaño y todo lo que aportan al estado de Texas, son una parte importante del gran impulso económico de Texas. Hoy les presenté dos proclamaciones que representan fuentes de financiamiento para agua, drenaje y mejoras en el aeropuerto. Texas será parte del crecimiento del Valle del Río Grande en cada etapa del proceso".

Durante su discurso, el gobernador Abbott enfatizó que el Valle del Río Grande es una de las regiones de más rápido crecimiento de Texas. El gobernador señaló que el Valle del Río Grande es crucial para el desarrollo económico de Texas, destacando que los millones de personas que viven y trabajan allí son clave para el éxito económico del estado. Además, el gobernador presentó proclamaciones que ordenan la asignación de fondos del Proyecto de Ley 500 de la Cámara de Representantes para ocho proyectos de restauración de aeropuertos y mejoras en el sistema de agua y drenaje. El alcalde Adrián González también le entregó la llave de la ciudad de Weslaco al gobernador Abbott en reconocimiento a su continuo compromiso con las empresas y la gente del sur de Texas.

Al Gobernador se unieron el Senador Adam Hinojosa, el Senador Juan "Chuy" Hinojosa, el Representante Armando Martínez, la Presidenta y Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Weslaco, Barbara Garza, y otros funcionarios estatales y locales.