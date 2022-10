Proyectan cambios de gobernador en comicios

Pocas horas después de que empezaron las votaciones en Texas, Kimberly Rubio depositó su papeleta en el mismo edificio de la ciudad de Uvalde en el que aguardó en mayo para enterarse que su hija, Lexi, era uno de los 19 estudiantes de 4to grado que murieron baleados en la Escuela Primaria Robb.

"Si nuestros hijos no están seguros, tampoco lo están los trabajos de ustedes", dijo Rubio mientras salía de su centro de votación con una calcomanía de "He votado". Cerca de ella, otra mujer ondeaba una bandera de Gadsden con el lema "Don´t tread on me" (No me pisotees).

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas ha proyectado una larga sombra sobre las elecciones de mitad de mandato. Ha llevado al gobernador republicano Greg Abbott a intensificar su campaña contra el demócrata Beto O´Rourke y ha impulsado una ola de anuncios televisivos. El jueves, un congresista republicano se sumó a las peticiones para que dimita el jefe de la policía estatal de Texas, un reflejo del enfado que persiste cinco meses después de la masacre.

Pero con más de 2 millones de votos ya emitidos en Texas, las familias de Uvalde que han sido más críticas desde el ataque del 24 de mayo enfrentan un camino cuesta arriba para conseguir mayores cambios el día de las elecciones, incluyendo un cambio de gobernador.

Abbott, que ha rechazado las peticiones para que endurezca las leyes que regulan las armas en Texas a raíz del tiroteo, nunca ha ido abajo en las encuestas. También está aprovechando los vientos contrarios que enfrentan los demócratas a nivel nacional, quienes corren el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes, lo que podría echar por tierra las posibilidades de endurecer las leyes de control de armas a nivel federal durante los próximos dos años.

Los demócratas tenían esperanzas de que la indignación generada en Texas por el más reciente de una sombría serie de tiroteos masivos movilizaría a los votantes a acudir a las urnas. Hasta el jueves, la participación era inferior a los niveles de 2018 en los condados más grandes del estado, que también tienen la mayor concentración de votos demócratas. Todavía queda otra semana de votación anticipada.

ELECCIONES ANTICIPADAS

En el estacionamiento el lunes, Javier Cazares instaló un toldo azul y se sentó detrás de una mesa con tres pilas de panfletos de campaña en el primer día de la votación anticipada, en el que se emitieron más de 700 votos en el condado.

Su hija Jackyln, de 9 años, murió en el tiroteo. Ahora él está postulándose como candidato para comisionado del condado de Uvalde sin que su nombre aparezca en las boletas. "Algunas personas nos escuchan, otras prefieren hacerse de la vista gorda. Pero no vamos a dejar de hacer esto", dijo Cazares.

Cuando los padres de otros niños que murieron en el tiroteo llegaban a votar juntos, cada uno de ellos sostenía carteles a favor de Cazares mientras examinaban una papeleta de muestra para aprender cómo funciona el voto para candidatos no incluidos en la boleta.