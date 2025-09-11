Desestima demanda fiscalía contra doctor

DALLAS, Texas.- Uno de los primeros médicos del país acusado de brindar atención ilegal a jóvenes transgénero bajo prohibiciones lideradas por el Partido Republicano fue declarado culpable de no haber violado la ley, dijo la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, casi un año después de que el estado demandara al médico.

El Dr. Héctor Granados, un endocrinólogo pediátrico en El Paso, fue llamado "infractor" el año pasado por la oficina de Paxton en una demanda que lo acusaba de falsificar registros médicos y violar una prohibición de Texas que entró en vigencia en 2023. Más de dos docenas de estados tienen prohibiciones sobre la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero, pero Texas fue el primero en presentar casos contra los médicos, presentando demandas contra Granados y otros dos proveedores .

Los casos contra los demás médicos, ambos en Dallas, siguen en curso. Sin embargo, la oficina de Paxton retiró discretamente su demanda contra Granados la semana pasada, declarando en un comunicado que "no se encontraron infracciones legales" tras una "revisión de las pruebas y del historial médico completo de Granados".

Granados, quien dice que la oficina de Paxton nunca se comunicó con él antes de demandarlo en octubre pasado, dijo que deseaba que el estado primero le hubiera permitido demostrar que había dejado de brindar atención de afirmación de género a los jóvenes antes de que la ley entrara en vigencia.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio que los estados pueden prohibir la atención médica de afirmación de género para menores transgénero, y al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben dicha atención. Si bien en algunos estados quienes infringen las prohibiciones enfrentan cargos penales, en Texas no los enfrentan, donde las sanciones exponen a los proveedores a multas cuantiosas y a la revocación de sus licencias médicas.

La oficina de Paxton declaró que la Dra. May Lau y el Dr. M. Brett Cooper, los otros médicos acusados, "se enfrentarán a la justicia por dañar física y mentalmente a niños de Texas". Sus abogados no hicieron comentarios el miércoles.

"El Fiscal General Paxton seguirá aplicando todo el peso de la ley contra los delirantes profesionales médicos de izquierdas, culpables de imponer la locura de "género" a nuestros niños", afirmó la oficina de Paxton.

Paxton, un aliado cercano del presidente Donald Trump , ha buscado posicionarse como un líder nacional entre la ascendente derecha del Partido Republicano y se postula para el Senado de Estados Unidos.

Trump, en su segundo mandato, ha lanzado una amplia ofensiva contra los derechos de las personas transgénero, buscando revertir años de avances legales y políticos para las personas transgénero estadounidenses. Incluso en estados donde la atención está permitida por ley estatal, los principales hospitales y sistemas hospitalarios han declarado que la suspenderán o restringirán .

Harper Seldin, abogado del Proyecto LGBTQ y VIH de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo que incluso cuando se desestima una demanda, todavía se produce un "enorme costo" para quienes tienen que defenderse.

"Creo que esto se entiende mejor como parte de la campaña del Fiscal General de Texas para intimidar a los proveedores médicos", dijo.

Granados afirmó haber sido meticuloso al suspender la atención de afirmación de género para jóvenes antes de que entrara en vigor la prohibición de Texas. Añadió que, antes de la prohibición, tratar a jóvenes transgénero era solo una extensión de su práctica, que atiende a jóvenes con diabetes, problemas de crecimiento y pubertad precoz.

Dijo que, tras la prohibición, continuó recetando bloqueadores de la pubertad y terapia de reemplazo hormonal, pero que esos tratamientos no eran para la transición de género. Granados explicó que eran para jóvenes con trastornos endocrinos, que se producen cuando los niveles hormonales son demasiado altos o demasiado bajos.

La demanda de Texas contra Granados lo calificó de "infractor que perjudica la salud y la seguridad de los niños texanos". Hizo referencia a un artículo periodístico de 2015 sobre la atención a personas transgénero que citaba a Granados y artículos médicos que había escrito sobre el tema. La demanda también incluía detalles sobre pacientes no identificados, incluyendo sus edades y lo que se les había recetado, incluyendo testosterona.

En un documento judicial presentado en el caso de Cooper, un abogado de la oficina de Paxton dijo que habían citado al Programa de Monitoreo de Prescripciones de Texas para que presentara informes de las recetas de testosterona del médico.

El abogado de Granados, Mark Bracken, dijo que después de firmar una orden de protección acordada con el estado, pudieron producir de manera confidencial los registros de los pacientes para demostrar que Granados había cumplido con la ley.

Peter Salib, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo que es "inusual" que un estado desestime un caso debido a la falta de violaciones después de presentar una demanda.

"Tienen muchas oportunidades de averiguar qué está pasando antes de decidir presentar una demanda", dijo.