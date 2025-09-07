Sentencian a acusado de agredir a agente federal

HIDALGO, Texas.- Un ciudadano mexicano de 21 años fue enviado a una prisión federal por agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza y causarle lesiones corporales, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Marco Cupil-Hernández, un inmigrante ilegal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, se declaró culpable el 28 de abril, admitiendo que golpeó el cuerpo y la cara del agente repetidamente mientras intentaba huir.

El juez federal de distrito John A. Kazen le ha ordenado cumplir 15 meses de prisión. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que Cupil-Hernández enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. Solicitó clemencia, alegando ante el tribunal que solo quería escapar y que no tenía intención de herir al agente. Al dictar la sentencia, el juez Kazen afirmó que Cupil-Hernández hizo más que empujar al agente y que aparentemente planeó pelear, lo que le provocó lesiones en la rodilla y la espalda.

La noche del 23 de enero, Cupil Hernández entró ilegalmente a Estados Unidos vadeando el Río Grande. Las autoridades lo detuvieron de inmediato. Sin embargo, Cupil Hernández se quejó de lesiones en las rodillas, y las autoridades lo trasladaron a un hospital local para recibir atención de emergencia.

El personal médico pronto le dio el alta, aunque cojeaba. Mientras el agente intentaba ayudarlo a subir a un vehículo, Cupil Hernández lo empujó con fuerza e intentó huir.

Se produjo un forcejeo en el suelo. Cada vez que el agente agarraba una prenda de Cupil Hernández, se la quitaba. Cupil Hernández le propinó un codazo en la cara, lo que le hizo soltarse. En ese momento, Cupil Hernández se puso de pie de un salto y huyó vestido solo con ropa interior y zapatos.

Las autoridades lo detuvieron poco tiempo después tras descubrirlo escondido bajo los espacios de estacionamiento cubiertos de un gimnasio cercano.

Cupil-Hernández permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

El FBI llevó a cabo la investigación con la asistencia de la Patrulla Fronteriza y las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza. El fiscal federal adjunto Homero Ramírez fue el fiscal del caso.