Arrestan a automovilista tras accidente en Mission

Un hombre de la misión fue arrestado el martes por la noche después de un accidente que hospitalizó a un policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El DPS dijo que Raúl Roberto Bustamante, de 22 años, fue acusado de agresión agravada con un vehículo motorizado. Según la agencia, el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:17 p.m. del martes en el carril en dirección este de la autopista 83 al oeste de Conway en Mission.

Detalles del accidente en Mission Texas

El DPS dijo que el policía estaba realizando una parada de tráfico en un Ford Mustang blanco cuando un Chevrolet Cobalt verde lo rozó. Bustamante fue posteriormente identificado como el conductor del Chevrolet. Como resultado, el oficial quedó atrapado entre ese vehículo y una barrera de cemento, según el DPS. El policía "sufrió lesiones corporales" y fue trasladado a un hospital local, pero desde entonces fue dado de alta, según la actualización de la agencia.

Acciones del Departamento de Seguridad Pública

Mientras tanto, Bustamante fue ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Hidalgo.

