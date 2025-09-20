Policía dispara a hombre armado con un cuchillo

SULLIVAN CITY, Texas

La policía de Sullivan City le disparó y mató a un hombre cerca de la medianoche del jueves mientras respondía a un llamado de asistencia social.

La policía informó que los agentes respondieron a la llamada en el numero 1124 de la calle Maro alrededor de las 23:00 horas. La persona que reportó el incidente indicó que un hombre estaba armado con un cuchillo.

Cuando los agentes llegaron, se pusieron en contacto con el individuo, quien presuntamente se acercó por el lado norte de la residencia. Cuando le ordenaron enfrentarse que se alejara, el sujeto, que hasta el cierre de esta edición no había sido identificado, sacó un cuchillo y se abalanzó sobre uno de los agentes.

Temiendo por su vida, el oficial se vio obligado a desenfundar su arma mientras continuaba instruyendo verbalmente al hombre para que soltara el cuchillo, en un esfuerzo por calmar la situación.

Sin embargo, el individuo se negó y continuó avanzando hacia el agente, lo que provocó que este disparara su arma tres veces. Al persistir la amenaza, el agente disparó su arma otras tres veces más, de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de esta ciudad.

El agente solicitó servicios médicos de emergencia (SME) y le brindó primeros auxilios. Poco después, EMS llegó al lugar y transportó al individuo al Centro Médico McAllen, donde, informaron las autoridades, falleció a causa de sus heridas.

De acuerdo con la política de la Policía de Sullivan City, el tiroteo fue remitido a los Rangers de Texas, que ahora investigan el incidente del jueves, agregó el comunicado.



