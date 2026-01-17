Persecución por robo de auto acaba con 2 arrestos

WESLACO, Texas

Una persecución policial desatada por un presunto robo agravado de vehículo en esta ciudad terminó con dos sospechosos arrestados y uno de los automóviles involucrados volcado cerca de La Feria, informaron autoridades.

El portavoz de la Policía de Weslaco, H. Caraveo, detalló que la víctima reportó que su vehículo fue robado por dos sujetos que utilizaron una pistola para amenazarla. Los vehículos sospechosos fueron descritos como una camioneta roja y una SUV Mercedes roja.

Los arrestos

El primer arresto se realizó alrededor de las 3:09 p.m., cuando un oficial de Weslaco localizó la camioneta robada en el área de Cantú y Calle 2. El conductor, identificado como Armando Zúñiga, de 20 años, fue detenido sin resistencia. Zúñiga fue acusado de agresión agravada con arma mortal y su fianza fue fijada en $100,000 dólares.

Posteriormente, un agente de la Policía Rural del Precinto 1 del Condado de Hidalgo localizó la SUV Mercedes en el área de la Frontage Road y la calle 1015. Al intentar detenerlo, el conductor huyó a alta velocidad, perdió el control y volcó el vehículo a la altura de la ciudad de La Feria. Este segundo sospechoso también fue arrestado.

Investigación en curso

Caraveo añadió que un tercer individuo, menor de edad, está siendo interrogado para determinar su posible vínculo con el incidente.

Las autoridades continúan recabando evidencia y testimonios para presentar los cargos correspondientes contra el segundo sospechoso adulto detenido.



