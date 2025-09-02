Persecución del DPS termina en colisión; hay 8 arrestados

LAREDO, Texas.- Otro choque por persecución peligrosa del DPS de Texas contra traficantes de indocumentados, 8 arrestados entre "coyotes" y extranjeros.

Ocurrió a las 02:40 de la tarde de este lunes, empezó en Bob Bullock y carretera interestatal 35, terminó en Santa Úrsula y Calton.

Un carro Chevrolet Malibu, año 2015, color negro, impactó a un Toyota Corolla del mismo color.

Un Trooper del Departamento de Seguridad Pública de Texas, persiguió desde el norte de Laredo al Malibu, fue en el también llamado Anillo 20, luego tomó la 35 al sur, bajó en Mann.

Y luego regresó a la carretera 35 al sur y bajó en Calton, donde chocó contra el Toyota.

Varios pasajeros bajaron del Chevrolet y corrieron, 8 fueron detenidos.

Un menor de edad fue aprehendido como traficante, lo mismo que un adulto copiloto.