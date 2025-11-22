Anuncian medidas para facilitar el tráfico en el puerto de Laredo

Con la temporada navideña a la vista, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puerto de Entrada de Laredo recomienda a viajeros no ciudadanos solicitar con anticipación sus permisos de viaje I-94 en línea, a fin de agilizar su cruce durante las fiestas de fin de año.

¿Qué recomendaciones hace la CBP?

El director del puerto, Albert Flores, destacó que el personal se prepara para manejar el aumento estacional de viajeros sin descuidar las labores de seguridad. "Como en temporadas anteriores, sugerimos a los visitantes que aprovechen herramientas en línea como el pago anticipado del permiso I-94 para ahorrar tiempo", señaló Flores. Las recomendaciones clave para viajeros incluyen:

· Solicitar el I-94 en http://i94.cbp.dhs.gov

· Quienes envíen su solicitud en línea recibirán un I-94 provisional y tendrán prioridad en los carriles del puerto.

· Deben presentarse en un puerto de entrada dentro de siete días para completar el trámite con entrevista, huellas biométricas y fotografía.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

El Centro Móvil de Inscripción está disponible en Outlet Shoppes at Laredo, local A490 (frente a Old Navy) con el siguiente horario:

· Lunes a sábado de 10:00 a 18:00 h, domingos de 11:00 a 19:00 h

· Vigencia: hasta el 24 de enero de 2026

Otras facilidades incluyen:

· Consulta de tiempos de espera en puentes por medio de la aplicación CBP BWT (disponible en Apple App Store y Google Play).

· Uso del Puente Colombia-Solidaridad como alternativa para evitar congestionamientos.

· Habilitación de carriles adicionales bajo el Puente Juárez-Lincoln si es necesario.

¿Qué deben declarar los viajeros?

La CBP recuerda declarar todos los productos agrícolas al llegar y revisar la guía "Know Before You Go" para evitar multas o retrasos.

OFRECE LOS SIGUIENTES CONSEJOS, AL RESPECTO

Preparar los documentos, asegurarse de tener el pasaporte en regla y vigente, la visa (si corresponde) y otros documentos va´lidos y accesibles

Familiarizarse con los procedimientos de CBP en los puertos de entrada, tanto para extranjeros, como para residentes legales y nativos de la nacio´n

El sitio para informarse de ello, es https://www.cbp.gov/travel.

Y siempre declare todo lo que trae consigo, en auto o a pie, el desconocimiento o la ignorancia, no exime responsabilidades, puede haber multas econo´micas e incluso arrestos.



