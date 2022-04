Pende Melissa de un milagro

Casi la mitad de los miembros del jurado que sentenciaron a muerte a una mujer de Texas por la muerte en 2007 de uno de sus 14 hijos pidieron que se detenga su próxima ejecución y que se le celebre un nuevo juicio. Melissa Lucio, de 52 años, será ejecutada el miércoles por la muerte de su hija Mariah, de 2 años, en Harlingen, una ciudad de unos 75,000 habitantes en el extremo sur de Texas.

Sus abogados dicen que nueva evidencia muestra que las lesiones de Mariah, incluido un golpe en la cabeza, fueron causadas por una caída por una escalera empinada, y muchos legisladores y celebridades como Kim Kardashian, defensora de la reforma de la justicia penal , y Amanda Knox, una estadounidense, quien fue condenado por asesinar a un estudiante británico en Italia y cuya condena fue anulada, se han unido a la causa de Lucio. Sin embargo, los fiscales sostienen que la niña fue víctima de abuso infantil.

Los abogados de Lucio han presentado varios recursos legales para impedir su ejecución. También tiene una solicitud de clemencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, que considerará su caso el lunes. El gobernador republicano Greg Abbott también podría jugar un papel en decidir el destino de Lucio. Si fuera ejecutada, Lucio sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer ejecutada en el estado desde 2014 .

Esto es lo que debe saber a medida que se acerca la ejecución de Lucio:

¿QUÉ TEMAS SE DEBATEN?

Los abogados de Lucio dicen que su condena por asesinato capital se basó en una confesión forzada y poco confiable que fue el resultado de un interrogatorio implacable y su larga historia de abuso sexual, físico y emocional. Dicen que a Lucio no se le permitió presentar pruebas que cuestionaran la validez de su confesión.

Sus abogados también sostienen que la evidencia falsa y no científica indujo a los miembros del jurado a creer que las lesiones de Mariah solo podrían haber sido causadas por abuso físico y no por complicaciones médicas de una caída severa.

"Sabía que lo que me acusaban de hacer no era cierto. Mis hijos siempre han sido mi mundo y, aunque mis elecciones en la vida no fueron buenas, nunca habría lastimado a ninguno de mis hijos de esa manera", escribió Lucio en una carta a los legisladores de Texas.

REFUTA FISCAL A ABOGADOS

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, cuya oficina procesó el caso, ha dicho que no está de acuerdo con las afirmaciones de los abogados de Lucio de que nueva evidencia la exoneraría. Los fiscales dicen que Lucio tenía antecedentes de abuso de drogas y en ocasiones había perdido la custodia de algunos de sus 14 hijos.

Durante una audiencia a veces polémica del comité de la Cámara de Representantes de Texas sobre el caso de Lucio este mes, Sáenz inicialmente rechazó las solicitudes de usar su poder para detener la ejecución, antes de decir más tarde que intervendría si los tribunales no actuaban.

"No estoy en desacuerdo con todo el escrutinio que está recibiendo este caso. Doy la bienvenida a eso", dijo Sáenz.