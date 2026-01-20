Trasladan a hospital a peatón atropellado

Un hombre fue impactado este pasado domingo por el conductor de una Chevrolet Traverse, informó María Hernández, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El accidente ocurrió en la FM 1015 cuando la persona intentaba cruzar la carretera. El conductor se detuvo en el lugar. Hasta el momento no han sido revelados los nombres de las personas involucradas en el accidente. El peatón está consciente y fue transportado al hospital McAllen Medical.



