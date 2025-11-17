Celebra comunidad el Parque ´Tito´ Palacios

Hidalgo County celebró la inauguración oficial del Parque Hector "Tito" Palacios con la presencia de líderes comunitarios, familiares y amigos que se reunieron para rendir homenaje a uno de los servidores públicos más dedicados del Precinto 2.

El ex comisionado Tito Palacios sirvió al condado durante 16 años, periodo en el cual fue pieza clave para asegurar millones de dólares en mejoras de drenaje, reparar extensas millas de carreteras y desarrollar varios parques comunitarios. Uno de ellos, el Parque de San Juan, ahora lleva orgullosamente su nombre como reconocimiento a su impacto duradero.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El Comisionado del Precinto 2, Eduardo "Eddie" Cantu, lideró el esfuerzo para renombrar el parque en honor a Palacios. "El Comisionado Palacios fue un ejemplo de servicio público con corazón, humildad y esperanza. Su trabajo transformó nuestras comunidades y debemos celebrarlo," señaló Cantu.

Durante la ceremonia, se destacó que el servicio público, tal como lo ejerció Palacios, va más allá de títulos o prestigio. Es un compromiso con las personas y con la idea de que la dedicación de un individuo puede inspirar cambios que perduren por generaciones.

¿Qué legado deja Tito Palacios?