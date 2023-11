Grupo de amigos y familiares buscan apoyo para paciente Erika Ramírez.

La exprimera dama Rosalynn Carter, la consejera más cercana de Jimmy Carter durante su único mandato como presidente de Estados Unidos y sus cuatro décadas subsiguientes como humanitarios mundiales, falleció el domingo. Tenía 96 años.

El Centro Carter informó en un comunicado que Rosalynn Carter murió después de vivir durante varios meses con demencia y sufrir quebrantos de salud. El comunicado agregó que "murió pacíficamente con familia a su lado" a las 2:10 de la tarde en su hogar en la comunidad rural Plains, en el sur de Georgia.

"Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré", afirmó Jimmy Carter en el comunicado. "Me dio consejos sabios y aliento cuando lo necesitaba. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba".