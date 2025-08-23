Participa un pandillero en narcotráfico a gran escala

HOUSTON, Texas

Un residente de Houston de 25 años fue enviado a una prisión federal por su participación en una conspiración de metanfetamina y por posesión de ametralladoras para promover un delito de tráfico de drogas, anunció el agente especial a cargo de la División Houston de la Administración de Control de Drogas (DEA), Jonathan C. Pullen, y el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Kendal Alejandro Monzón Jr. era miembro de los Partidos Revolucionarios Mexicanos (PRM) y se declaró culpable el 18 de abril.

El juez federal de distrito Charles Eskridge ha ordenado a Monzón cumplir 480 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de cinco años de libertad supervisada. En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas adicionales sobre el papel de Monzón en incautaciones de drogas de varios kilogramos, incluyendo heroína y fentanilo en el puerto de entrada de Laredo, cocaína en Brownsville, heroína en Livingston y dinero en efectivo en Brownsville y Atlanta, Georgia. El tribunal también registró incautaciones en Houston; Chicago, Illinois; y San Luis, Misuri, todas vinculadas a la organización narcotraficante PRM.

"El acusado fue pieza clave en una red nacional de narcotráfico, pero ahora pasará las próximas cuatro décadas en una prisión federal. Una sentencia similar les espera a otros que buscan lucrarse fácilmente traficando drogas a nuestro país", dijo Ganjei. "El mensaje de esta sentencia es claro: no propaguen su veneno en nuestras comunidades, porque si lo hacen, el Distrito Sur de Texas se asegurará de que paguen las consecuencias".

"Monzón, quien forma parte de una violenta pandilla carcelaria, utilizaba nuestra frontera sur de Texas para contrabandear una cantidad significativa de drogas peligrosas por todo el país hace más de una década", declaró Jonathan C. Pullen, agente especial a cargo de la División de Houston de la Administración para el Control de Drogas (DEA). "Los agentes de la DEA de la División de Houston detuvieron sus actividades de narcotráfico, lo que afectó las prósperas operaciones de PRM en Estados Unidos. La severa sentencia de hoy sirve como recordatorio del castigo que les espera a quienes traen veneno a nuestro país".

El 24 de noviembre de 2020, las autoridades intentaron detener a Monzón tras observar infracciones de tránsito cerca de su domicilio. Huyó a velocidades de hasta 145 km/h por zonas residenciales, se saltó varios semáforos en rojo y señales de alto, y finalmente se estrelló contra un vehículo policial. Las autoridades descubrieron 15 cilindros envueltos en plástico dentro de una tina de plástico en el vehículo y finalmente incautaron aproximadamente 17,234 gramos de metanfetamina.

La investigación condujo a otras incautaciones similares vinculadas a Monzón, algunas de las cuales también incluían cocaína, crack, marihuana, grandes cantidades de dinero en efectivo, varios frascos sellados de prometazina con codeína y varias armas, así como libros de contabilidad con listas de precios y pesos de metanfetamina.

Posteriormente, las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Monzón y recuperaron 47 kilogramos de metanfetamina, 114,7 gramos de heroína, 39,9 kilogramos de marihuana y 13,7 kilogramos de prometazina con codeína.

También incautaron más de 20 armas de fuego, una de las cuales había sido robada a un agente del orden. Varias de las armas tenían silenciadores incorporados, y algunas habían sido modificadas para ser completamente automáticas.

Monzón ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.



