Las ciudades demócratas pagan pasajes a migrantes

DENVER, Colorado

Cuando los inmigrantes cansados llegan a Denver en autobuses desde la ciudad de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, los funcionarios les ofrecen dos opciones: refugio temporal o un billete de autobús para salir de allí.

Casi la mitad de los 27.000 inmigrantes que llegaron a Denver desde noviembre de 2022 eligieron pasajes de autobús, avión o tren a otras ciudades de Estados Unidos, según muestran los datos de la ciudad. En Nueva York e Illinois, el dinero de los contribuyentes también se gasta en pasajes, lo que crea una mezcla de inmigrantes en el interior de Estados Unidos que necesitan refugio, comida y asistencia médica mientras esperan fallos sobre casos de asilo que pueden tardar años.

El traslado de inmigrantes ha cobrado impulso desde que los gobernadores republicanos de Texas y Florida comenzaron a alquilar autobuses y aviones dirigidos a ciudades lideradas por demócratas, en lo que los críticos calificaron como un truco político. Más de un año después, algunas de esas ciudades, con sus recursos menguantes, están ansiosas por ayudar a los inmigrantes a trasladarse a sus destinos finales.

Los esfuerzos muestran las crecientes presiones que enfrentan las ciudades a medida que más migrantes de todo el mundo llegan a la frontera sur de Estados Unidos, a menudo huyendo de penurias económicas. Los cruces fronterizos ilegales superaron los 2 millones durante el año fiscal del gobierno que finalizó el 30 de septiembre, la segunda cifra más alta registrada. Con muchos migrantes en refugios o viviendo en la calle, la siguiente fase del desafío es llevarlos con sus familias, amigos o a sus procesos judiciales, dijo Mario Russell, director del Center for Migration Studies of New York (Centro de Estudios Migratorios de Nueva York).

Eso "en cierto modo se ha dejado caer en ciudades del interior sin mucha preparación, sin realmente mucha previsión a ningún nivel", añadió Russell.

Tan solo Denver ha gastado al menos 4,3 millones de dólares en fondos municipales para enviar inmigrantes a otras ciudades de Estados Unidos liberando camas en los refugios para los recién llegados y aumentando las cifras en otras ciudades lideradas por demócratas, como Chicago y Nueva York, que ya tienen dificultades para albergar a quienes buscan asilo —en su mayoría de Venezuela—.

Los datos de Nueva York aún no estaban disponibles, aunque la ciudad ofrece pasajes de avión de ida a cualquier parte del mundo.

Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago (Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago) ha utilizado fondos estatales para ayudar a comprar pasajes para más de 2.500 inmigrantes que tienen familiares, amigos o patrocinadores en otros lugares del país, según Mary Krinock, jefa de personal.

Las ciudades dicen que compran billetes sólo para los inmigrantes que quieren trasladarse y que no obligan a nadie a marcharse. Texas y Florida han alquilado autobuses y aviones para llevar a los inmigrantes sólo a determinadas ciudades. Dicen que las personas los abordan voluntariamente.

REFUGIOS DE EMERGENCIA

En Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey fijó un umbral de 7.500 familias en refugios de emergencia. La ciudad de Nueva York y Chicago también limitan la estancia de los inmigrantes en los albergues.

Unos pocos miembros del Concejo Municipal de Chicago quieren evaluar el apoyo de los votantes para poner fin al estatus de "ciudad santuario" derogando una ordenanza que prohíbe a los trabajadores municipales cuestionar las estadísticas de inmigración, a las fuerzas del orden cooperar con las autoridades federales de inmigración, y que garantiza que los servicios de la ciudad estén disponibles para todos.

"Tenemos otras ciudades demócratas, Denver, California, Los Ángeles, que envían a su gente a Chicago, Nueva York. Están enviando a sus inmigrantes a Chicago. ¿Por qué? Porque están diciendo: ´No podemos recibir más´. Chicago aún tiene que decir: ´No podemos recibir más´", dijo el concejal Anthony Beale, quien respalda la medida electoral, en una reunión reciente del consejo. "Tenemos que poner un límite en algún punto".