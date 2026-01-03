Se rinde hombre tras horas atrincherado

Un hombre se entregó a las autoridades este viernes tras permanecer atrincherado durante varias horas dentro de una vivienda en esta ciudad, poniendo fin a un operativo policial que movilizó a un contingente numeroso de agentes.

Detalles del operativo policial en San Juan

El incidente comenzó alrededor de la 1:30 p.m., cuando una mujer llamó al 911 para reportar que un hombre dentro de una casa en la intersección de las calles Mónica y Raúl Longoria estaba armado y necesitaba ayuda. El jefe de la Policía de San Juan, Leandro Sifuentes, indicó que el sujeto contaba con una escopeta (sin municiones) y un cuchillo.

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo de las fuerzas del orden. El jefe Sifuentes reveló que anteriormente habían acudido a ese mismo domicilio por reportes de disturbios familiares, lo que añadió contexto a la crisis.

Tras un proceso de negociación que duró varias horas dirigido por oficiales especializados, el hombre accedió a salir del inmueble de manera pacífica y fue puesto bajo custodia policial. No se reportaron heridos durante el incidente.