Muere recluso en cárcel del Condado Hidalgo

Las autoridades investigan la muerte de Lieván Aguirre, un recluso de 36 años que se encontraba detenido en la cárcel del Condado Hidalgo. La información dada a conocer por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo, precisa que fue alrededor de la medianoche del martes cuando los agentes del centro de detención encontraron a Aguirre inconsciente.

Detalles sobre la muerte de Lievan Aguirre

Pese a que se aplicaron los protocolos de primeros auxilios en un esfuerzo por salvarle la vida, Aguirre falleció en traslado a un hospital de la localidad.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo del recluso

El caso fue turnado a los Texas Rangers para la investigación correspondiente.