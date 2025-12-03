Texas

Muere recluso en cárcel del Condado Hidalgo

Investigación a cargo de Texas Rangers
  • Por: Edelia Hernández
  • 03 / Diciembre / 2025 -
Las autoridades investigan la muerte de Lieván Aguirre, un recluso de 36 años que se encontraba detenido en la cárcel del Condado Hidalgo. La información dada a conocer por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo, precisa que fue alrededor de la medianoche del martes cuando los agentes del centro de detención encontraron a Aguirre inconsciente.

Detalles sobre la muerte de Lievan Aguirre

Pese a que se aplicaron los protocolos de primeros auxilios en un esfuerzo por salvarle la vida, Aguirre falleció en traslado a un hospital de la localidad.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo del recluso

El caso fue turnado a los Texas Rangers para la investigación correspondiente.

