Aprehenden a sujeto buscado en Dallas por agresión sexual

PROGRESO, Texas.- Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Progreso encontraron y detuvieron este fin de semana a un hombre buscado en el área de Dallas por una orden de arresto pendiente por agresión sexual .

"Nuestros oficiales de primera línea mantuvieron una estricta vigilancia y detuvieron y aprehendieron a un viajero que se dirigía al norte y que tenía una orden de arresto pendiente por un delito grave importante por un delito sexual violento", dijo el director del puerto, Michael Martínez, del puerto de entrada de Progreso.

Acciones de la autoridad en el puerto de Progreso

El 14 de diciembre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Progreso remitieron al peatón Daniel Galván, de 40 años y ciudadano estadounidense, a una inspección secundaria. Tras escoltar a Galván a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el viajero tenía una orden de arresto pendiente por agresión sexual emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas. Los oficiales de la CBP trasladaron a Galván a una cárcel local para la resolución de la orden.

Detalles sobre la detención de Daniel Galván

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en la información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.

Información sobre el Centro Nacional de Información Criminal

Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.