Brilla Maurice Bucklin en el campeonato de Inspectores

AUSTIN, Texas.- "¡Orgullo para la Oficina del Alguacil del Condado Harris! El Oficial Maurice Bucklin, de nuestra Unidad de Cumplimiento de Vehículos Comerciales, brilló en el Campeonato Norteamericano de Inspectores en Minneapolis, MN, la semana pasada.

En este evento de élite, los mejores inspectores de tres países se reunieron para demostrar sus habilidades en áreas como criterios de fuera de servicio, inspecciones de Nivel 1 y de vehículos de pasajeros, materiales peligrosos y tanques de carga. Los retos fueron desafiantes y exigieron lo mejor de cada competidor.

¡Y el Oficial Bucklin no decepcionó! Entre 46 competidores, logró un impresionante 6.º lugar.