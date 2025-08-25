Oficial detenido por ICE acepta abandonar el país

AUSTIN, Texas

Un oficial de policía de Maine arrestado por las autoridades de inmigración aceptó salir voluntariamente del país, informó el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

ICE arrestó el 25 de julio al oficial de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, Jon Luke Evans, originario de Jamaica, como parte de las medidas de la agencia para reforzar la aplicación de la ley migratoria. Funcionarios de la ciudad y del departamento de policía afirmaron que las autoridades federales les informaron previamente que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Un representante de ICE, contactado por teléfono, informó a The Associated Press el lunes que un juez le había concedido la salida voluntaria a Evans y que podría salir ese mismo día. El representante no proporcionó más detalles sobre el caso de Evans.

El arresto de Evans desencadenó una disputa entre los funcionarios de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de policía, Elise Chard, afirmó que el departamento fue notificado por funcionarios federales de que Evans tenía permiso legal para trabajar en el país y que la ciudad presentó información a través del programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional antes de contratarlo.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó al municipio de confiar excesivamente en el programa E-Verify del departamento.E-Verify es un sistema en línea que permite a los empleadores verificar si los empleados potenciales pueden trabajar legalmente en EEUU.

El municipio tiene conocimiento de los informes que indican que Evans planea abandonar el país voluntariamente, declaró Chard.

"El municipio reitera su compromiso continuo de cumplir con todas las leyes estatales y federales en materia de empleo", declaró Chard en un comunicado. "Seguiremos utilizando el formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y la base de datos de E-Verify para confirmar la elegibilidad de empleo".



