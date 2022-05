Oficial abate a sospechoso de disparar en un festival

Dijo que "se está llevando a cabo una investigación de tiroteos involucrada por un oficial a partir de este incidente", pero no proporcionó detalles adicionales. Dijo que la Oficina de Investigación de Mississippi fue llamada para ayudar.

Jones dijo que dos o tres personas intercambiaron disparos alrededor de las 10 pm del sábado dentro y alrededor de un vehículo en el estacionamiento de un recinto ferial.

"Durante el transcurso del intercambio, al menos uno de estos individuos disparó múltiples rondas, múltiples disparos, hacia el área intermedia del evento que estaba en progreso", dijo Jones. "No creemos que haya nadie más herido a lo largo de la mitad del camino durante el transcurso de este tiroteo".

El segundo festival anual , una celebración primaveral de cangrejos de río, entretenimiento en vivo y juegos mecánicos, cerró después del tiroteo. El cabeza de cartel del sábado fue Blue Oyster Cult, la banda de rock mejor conocida por éxitos clásicos como "(Don´t Fear) the Reaper" y "Burnin´ For You". Un portavoz de la banda dijo el domingo que todos en la banda estaban a salvo y que la banda no tenía más comentarios.

Las condiciones precisas de los heridos no estaban claras. Jones dijo que dos menores fueron detenidos para ser interrogados y las autoridades recuperaron un automóvil, dos rifles y una pistola de la escena.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, Bailey Martin, confirmó el domingo que MBI está investigando, como lo hace con la mayoría de los tiroteos de o por agentes de la ley en el estado. Ella se negó a nombrar la agencia para la que trabaja el oficial.

MBI dijo en un comunicado que estaba pidiendo al público nombres, videos u otros detalles sobre la violencia en el recinto ferial. La oficina dijo que las personas pueden proporcionar información de forma anónima llamando a CrimeStoppers al 1-888-827-4637 o comunicándose con el MBI en MBITIPS@dps.ms.gov.

El cantante de blues ganador del Grammy, Bobby Rush, fue el artista principal programado para el domingo. El Departamento de Agricultura y Comercio del estado organizó el festival, y el comisionado de Agricultura, Andy Gipson, dijo que las personas que compraron boletos por adelantado para el domingo recibirán reembolsos.