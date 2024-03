Arranca el 15 de abril Observación de Aves

AUSTIN, Texas.- La inscripción permanece abierta hasta el 1 de abril para aquellos que deseen unirse a más de 1,000 observadores de aves que acudirán en masa a la costa, los bosques, las praderas y las montañas de Texas para competir en el torneo de observación de aves más grande, más largo y más salvaje del país.

El 28º Gran Clásico Anual de Observación de Aves de Texas se llevará a cabo del 15 de abril al 15 de mayo. Este torneo estatal invita a los participantes a documentar las diferentes especies de aves que migran a través de Texas durante la primavera.

"Muchas cosas han cambiado desde que comenzó el Clásico", dice Shelly Plante, gerente de turismo de naturaleza del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. "La competencia se ha expandido a todo el estado para registrar una participación récord y ya no es solo para expertos, ya que las nuevas categorías atraen tanto a naturalistas en ciernes como a ávidos observadores de aves".

Los competidores pueden elegir entre una variedad de categorías para poner a prueba sus habilidades de observación de aves, participando desde tan solo medio día o hasta una semana en el torneo estatal. Los participantes pueden formar un equipo y competir en categorías como el Big Sit!, en el que los observadores deben permanecer dentro de un círculo de 50 pies de diámetro para contar sus aves.

Otras categorías incluyen un evento desde el amanecer hasta el mediodía, torneos solo para jóvenes, un concurso impulsado por humanos y un torneo celebrado íntegramente dentro de los Parques Estatales de Texas.

"El Birding Classic es una oportunidad maravillosa para que los amantes de la naturaleza se reúnan con familiares y amigos para ver cuántas especies de aves pueden observar en unas pocas horas, un día completo o incluso unos días seguidos". dice Plante. "Este es un evento divertido que disfrutará cualquier persona, independientemente de su edad o capacidad".

El año pasado, más de 1100 personas compitieron en el Birding Classic y avistaron 413 de 666 especies de aves documentadas en Texas. El evento de 2023 atrajo un récord de 202 equipos que compitieron desde el Lejano Oeste de Texas y el Panhandle de Texas hasta el "Triángulo Dorado" en el sureste de Texas y el Valle del Río Grande en el sur.

El Birding Classic contó con equipos familiares, equipos de colegas de trabajo, compañeros de observación de aves que tuvieron juntos su escapada de observación de aves de primavera y más.

Las tarifas de inscripción y el patrocinio de equipos para el evento recaudan fondos para subvenciones para la conservación, restauración y mejora del hábitat y la observación de aves en todo el estado, ayudando a preservar el hábitat crítico de las aves y apoyando el turismo de naturaleza.

El año pasado, el torneo recaudó 47,000 dólares para subvenciones de conservación. Desde su creación en 1997, el Great Texas Birding Classic ha otorgado subvenciones para la conservación por un total de $1,163,000.

"Fue sorprendente ver a los observadores de aves experimentados del equipo ayudando a los principiantes, compartiendo sus conocimientos, permitiéndoles usar su equipo y enseñándoles cómo identificar ciertas especies", dijo Kat Christensen, miembro del equipo de The Woodlands Township, patrocinado por Visit The Woodlands (un equipo de Big Sit de la costa superior de Texas). "Estoy emocionado de ver cómo este evento moldeará la comunidad de observación de aves en The Woodlands en los años venideros".

"Además de todas las aves que vimos, también había una madre y una cría de jabalina, conejos blancos del desierto y aoudad", dijo Cassie Cox, miembro del equipo Girl Moss que observó aves en el Parque Estatal y Sitio Histórico Hueco Tanks como parte del Torneo de Parques Estatales.

Para registrarse en línea y obtener más información sobre el torneo, visite www.BirdingClassic.org.