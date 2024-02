No pide Biden edición del informe del fiscal

WASHINGTON, DC

El presidente Joe Biden no pedirá ninguna edición del informe del fiscal especial del Departamento de Justicia que investiga su manejo de documentos clasificados, dijo la Casa Blanca el jueves, despejando el camino para su publicación.

El vocero de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo que la Casa Blanca había notificado al Departamento de Justicia que había completado una revisión del informe el jueves por la mañana. "En consonancia con su compromiso de cooperación y transparencia a lo largo de esta investigación, el presidente se negó a hacer valer su privilegio sobre cualquier parte del informe", dijo.

En horas de la tarde, el reporte fue enviado al Congreso, otro paso antes de ser publicado, dijo a The Associated Press una fuente allegada al asunto que pidió no ser identificada debido a que no estaba autorizada para hablar públicamente del tema.

El informe aún puede incluir algunas ediciones por parte del Departamento de Justicia de cualquier información clasificada.

La investigación, de un año de duración, se centró en la retención indebida de documentos clasificados por parte de Biden durante su etapa como senador y como vicepresidente. En 2022 y 2023 se encontraron registros confidenciales en su casa de Delaware y en una oficina privada que utilizó entre su servicio en la administración Obama y su llegada a la presidencia.

La investigación se realizó en el marco de una investigación más amplia del Departamento de Justicia que ha dado lugar a cargos contra el expresidente Donald Trump, a quien se acusa de retener ilegalmente documentos altamente clasificados después de dejar el cargo y de negarse a entregarlos a los funcionarios federales cuando se lo exigieron.

La revisión por parte de la Casa Blanca de los posibles problemas relacionados con el privilegio ejecutivo pareció ser el último obstáculo antes de que el informe sobre Biden se diera a conocer al Congreso y al público. El secretario de Justicia, Merrick Garland, declaró el miércoles en una carta al Congreso que se comprometía a divulgar la mayor parte posible del documento una vez concluida la revisión de la Casa Blanca.