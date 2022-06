No di ninguna orden, dice jefe de la Policía

AUSTIN , Texas .- El jefe de la policía escolar de Texas , criticado por sus acciones durante uno de los tiroteos en salones de clase más mortíferos en la historia de Estados Unidos, dijo en sus primeros comentarios extensos, publicados el jueves, que no se consideraba la persona a cargo mientras se desarrollaba la masacre y asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial.

Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, también le dijo al Texas Tribune que intencionalmente dejó las radios de la policía y del campus antes de ingresar a la Escuela Primaria Robb. Un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros detrás de la puerta de un aula cerrada con llave que, según el jefe, estaba reforzada con una jamba de acero y no podía ser pateada.

La mala comunicación por radio es una de las preocupaciones planteadas sobre cómo la policía manejó el tiroteo del 24 de mayo y por qué no confrontaron al pistolero durante más de una hora, incluso cuando los padres angustiados afuera de la escuela instaron a los oficiales a entrar .

Por separado, The New York Times informó el jueves que los documentos muestran que la policía esperó el equipo de protección mientras se demoraban en ingresar al campus, incluso cuando se dieron cuenta de que algunas víctimas necesitaban tratamiento médico.

Arredondo le dijo al Tribune que desde el pasillo de la escuela usó su teléfono celular para pedir equipo táctico, un francotirador y llaves para ingresar al salón de clases. Dijo que se mantuvo alejado de la puerta durante 40 minutos para evitar los disparos y probó con docenas de llaves que le trajeron, pero que, una por una, no funcionaron.

Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el jefe de policía de la escuela, a quien describió como el comandante del incidente, tomó la "decisión equivocada" de no ordenar a los oficiales que irrumpieran en el salón de clases más rápido para confrontar al atacante.

Arredondo no ha respondido a las repetidas solicitudes de entrevistas y preguntas de The Associated Press.

El relato de Arredondo y los registros obtenidos por el Times se publicaron el jueves, ya que las fuerzas del orden y los funcionarios estatales han tenido dificultades para presentar una cronología y detalles precisos. También han hecho correcciones frecuentes a declaraciones anteriores, y los investigadores no han publicado formalmente información sobre la respuesta de la policía desde los días posteriores al ataque.

Según los documentos obtenidos por el Times, se podía escuchar a un hombre que los investigadores creen que era Arredondo en las imágenes de la cámara corporal hablando sobre cuánto tiempo estaba pasando.

"La gente preguntará por qué tardamos tanto", dijo el hombre, según una transcripción de las imágenes de la cámara corporal de los oficiales obtenida por el periódico. "Estamos tratando de preservar el resto de la vida".

Sesenta oficiales se habían reunido en la escena cuando cuatro oficiales ingresaron, según el informe. Las dos aulas donde ocurrió el tiroteo incluían a 33 niños y tres maestros.

No todas las víctimas fueron encontradas muertas cuando los oficiales finalmente entraron: un maestro murió en una ambulancia y tres niños murieron en hospitales cercanos, según los registros obtenidos por el Times, que incluyeron una revisión de documentos policiales y videos que se han recopilado como parte de la investigación.

La familia de Xavier López, de 10 años, dijo que el niño recibió un disparo en la espalda y perdió mucha sangre mientras esperaba atención médica.

"Él podría haberse salvado", dijo Leonard Sandoval, el abuelo del niño, al periódico. "La policía no entró por más de una hora. Se desangró.

Los registros obtenidos por el Times ofrecieron otros detalles nuevos, incluido que el pistolero, Salvador Ramos, tenía un dispositivo disparador de "fuego infernal" destinado a permitir disparar un rifle semiautomático estilo AR-15 más como un arma automática, pero no apareció. Ramos había gastado más de $6,000 acumulando un arsenal de armas que incluía dos rifles estilo AR-15, accesorios y cientos de municiones, según los documentos.

INTENTÓ ENLAZAR CON EL PISTOLERO

The Times informó que algunos de los oficiales que llegaron por primera vez a la escuela tenían armas largas y que Arredondo se enteró de la identidad del pistolero mientras estaba dentro de la escuela e intentó comunicarse con él a través de las puertas cerradas del salón de clases.

Eva Mireles, una de las maestras asesinadas, llamó por teléfono a su esposo, policía del distrito escolar de Uvalde, durante el ataque. Los documentos obtenidos por el Times muestran que Rubén Ruiz informó a los que respondieron en la escena que su esposa todavía estaba viva en una de las aulas.

"Ella dice que le dispararon", se podía escuchar a Ruiz decirle a otros oficiales cuando llegó a la escuela a las 11:48 am, según la transcripción de la cámara corporal obtenida por el Times.

A las 12:46 p. m., Arredondo pareció dar su aprobación para que los oficiales ingresaran a la habitación, informó el Times.

"Si están listos para hacerlo, háganlo", dijo, según la transcripción.