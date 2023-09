Mujer en Texas cumple 114 años

Laredo, Texas.- Una mujer texana cumplió 114 años rodeada de sus familiares de cinco generaciones; y lo más sorprendente es su apariencia conservada. Ella menciona que su secreto es que nunca tomó ni fumó.

SU VIDA

Ella es Elizabeth Francis, nacida en 1909, lo que la vuelve una supercentenaria, quien es la persona viva más longeva en Texas; de momento ocupa el séptimo lugar mundial de quienes han vivido más de 110 años, de acuerdo al Gerontology Research Group.

Una de las hermanas de Elizabeth vivió hasta los 106 años y otra hasta los 95, mientras que su padre murió a los 99 años, afirmó Ethel Harrison, nieta de Francis, de 68 años.

Según un artículo publicado por The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, fumar o tomar reduce la producción del colágeno que mantiene la piel tersa y lozana, por lo que comienzan a aparecer arrugas y flacidez.

Otro punto a tomar en cuenta en el envejecimiento es que la piel oscura se ve más joven que la blanca, porque tiene más melanina, que le da color al cabello, piel y pelo.

Entre más melanina, el cuerpo estará más protegido de forma natural contra el sol; tomando en cuenta que el sol nos hace envejecer más rápido, el color de piel de Elizabeth le ayuda a verse más joven.