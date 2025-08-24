Indagan muerte de una pareja de adultos mayores

El Departamento de Policía de Mercedes se encuentra investigando la muerte de una pareja de ancianos que fueron encontrados sin vida dentro de su vehículo en su casa en 10th Street y Rio Rico Road. Estaban tomados de la mano cuando fueron encontrados por las autoridades.

La pareja fue identificada como Rosalinda García, de 77 años, y Joel García, de 68. La policía recibió una llamada informando de sus fallecimientos alrededor de las 10:30 a. m.

Según el teniente Jesús Rodríguez, los cuerpos fueron encontrados tomados de la mano y en estado de descomposición. La policía sospecha que el vehículo pudo haber estado encendido y que el monóxido de carbono estuvo involucrado en sus muertes. Cuando la policía llegó a la vivienda, el vehículo estaba apagado.

Rodríguez dijo que Rosalinda cuida de un familiar y que su hermana se preocupó al no presentarse en su casa. La hermana fue a la casa de la pareja, donde los encontró muertos dentro del garaje.

Según Rodríguez, también se encontraron narcóticos junto a los cuerpos. No había indicios de violencia.

Se ordenó una autopsia de los cuerpos y la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo está ayudando con la investigación.