Muere ciclista tras accidente vehicular

EL PASO, TX.- Un hombre de 67 años murió tras un accidente entre un automóvil y una bicicleta ocurrido la mañana del lunes 7 de octubre en el bloque 12000 de Turner, según informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

El ciclista, identificado como Arturo Galván, residente del este de El Paso, fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves después del choque. Las autoridades confirmaron que Galván murió el martes 8 de octubre a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la investigación preliminar, Jonathan René Saavedra, de 22 años, conducía un Dodge Charger 2023 hacia el este por Turner cuando Galván, que también se desplazaba en la misma dirección, intentó hacer un giro en U frente al vehículo, provocando el impacto en los carriles este. La Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico tomó control del caso y continúa analizando las circunstancias del accidente.