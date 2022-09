Muere policía arrollado por maquinaria pesada

Un policía de Florida que trabajaba en el turno nocturno para vigilar una zona de obras murió al ser atropellado accidentalmente por un cargador frontal que era operado por un trabajador que se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal, informaron autoridades el viernes.

El agente Michael Hartwick, del condado Pinellas, había comenzado su turno poco antes de que se produjera el accidente el jueves por la noche en la carretera interestatal 275, dijo el viernes el sheriff Bob Gualtieri durante un par de conferencias de prensa.

El nombre que inicialmente dio el trabajador, Víctor Vázquez Real, era falso, afirmó Gualtieri. Su verdadero nombre es Juan Ariel Molina Salles, de 32 años, quien, según el sheriff, es un migrante de Honduras que llegó en marzo y que había sido deportado previamente.

"No debería haber estado aquí. No debería haber estado conduciendo esa cosa", dijo Gualtieri refiriéndose al cargador frontal. "No debería estar trabajando".