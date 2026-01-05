Muere peatón arrollado por camión en FM 1015

Un hombre de Edcouch murió después de ser atropellado por una Chevrolet Silverado en Weslaco. Raúl Palomin, de 48 años, fue atropellado por un camión en FM 1015 al sur de Mile 13 1/2 Road el sábado alrededor de las 6:21 p.m., según la portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, María Hernández.

Hernández dijo que la investigación preliminar reveló que la Silverado, ocupada por un conductor masculino, viajaba hacia el norte por la FM 1015 cuando Palomin, por razones desconocidas, corrió hacia el oeste hacia el carril de tráfico en dirección norte.

Palomin se interpuso en el camino de la Silverado y fue golpeado por el espejo retrovisor delantero derecho, según Hernández.

El conductor de la Silverado se detuvo para brindar ayuda y Palomin fue trasladado al Hospital Médico de McAllen, donde murió a causa de sus heridas.

El accidente continúa bajo investigación.



