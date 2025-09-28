Fallece hombre durante comparecencia en corte

HOUSTON, Texas.- Un hombre de Texas acusado de asesinar a su esposa en 2023 murió durante una comparecencia judicial el viernes tras presuntamente ingerir drogas, informaron las autoridades.

James Paul Anderson se encontraba en un tribunal de distrito del Condado de Harris para declararse culpable del tiroteo de su esposa, Victoria Anderson, ocurrido en septiembre de 2023.

Al momento de la comparecencia, se encontraba en libertad bajo fianza de 300 mil dólares y se le imponía una sentencia de 35 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad, informó la Fiscalía del Condado de Harris en un comunicado de prensa.

“Poco después de llegar al tribunal, Anderson sufrió una emergencia médica. Un alguacil del tribunal le administró naloxona antes de que llegaran los servicios médicos de emergencia”, informó la oficina.

Vehículos de emergencia acudieron al lugar donde un acusado de asesinato sufrió una emergencia médica en el tribunal de Houston. Agente Rosen vía X

El Departamento de Bomberos de Houston trasladó a Anderson al hospital, donde fue declarado muerto.

Según información preliminar, Anderson “ingirió drogas mientras esperaba la sentencia en el tribunal penal y fue trasladado de urgencia en ambulancia”, declaró Alan Rosen, agente del Precinto 1 del Condado de Harris.

La autopsia será realizada por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, según informó la fiscalía. La investigación sobre la muerte de Anderson continúa.

La policía de Houston fue enviada a la casa de la pareja en Kingwood el 24 de septiembre de 2023, después de que una mujer llamara al 911 para informar que su esposo amenazaba con dispararle, según informó la ciudad de Houston en un comunicado de prensa en ese momento.