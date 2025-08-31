Describe un edificio... y míralo aparecer

AUSTIN, Texas.- Imagina poder describir un edificio de apartamentos de cinco plantas con palabras sencillas y ver al instante un modelo 3D que puedes explorar mediante realidad mixta. Sin software ni programación complejos. Simplemente di lo que quieres y observa cómo cobra vida.

En la Facultad de Arquitectura de Texas A&M, investigadores trabajan para hacer realidad este futuro. Gracias al financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), están creando nuevas herramientas que combinan inteligencia artificial (IA), realidad aumentada (RA) y razonamiento espacial.

El Dr. Wei Yan, profesor e investigador, dirige estos proyectos en el Departamento de Arquitectura. El equipo de investigación de Yan incluye estudiantes de doctorado que lideran sus propios proyectos. Su trabajo ha captado la atención de expertos de todo el país. En mayo, su equipo recibió el Premio al Mejor Artículo en la Conferencia IEEE sobre Inteligencia Artificial de 2025 .

¿Qué pasaría si pudieras comenzar a diseñar un edificio simplemente escribiendo una oración?

Eso es lo que hace la Programación de Texto a Visual (GPT, Text2VP). Se trata de una nueva herramienta de IA generativa creada por el estudiante de doctorado Guangxi Feng. Yan afirmó que la IA generativa ya puede crear texto, imágenes, vídeos e incluso modelos 3D a partir de indicaciones de texto.

Utilizando GPT-4.1 de OpenAI, Text2VP permite a las personas crear un modelo 3D que pueden modificar de inmediato describiendo un edificio con palabras sencillas.

Los usuarios pueden cambiar la forma, el tamaño y el diseño sin escribir código, guiados por sus conocimientos de arquitectura. «De esta manera, los diseñadores humanos y la IA colaboran en el proyecto», explicó Yan.

Normalmente, completar tareas en un software de diseño puede llevar horas o días. Text2VP agiliza el trabajo inicial de diseño, permitiendo que los diseñadores dediquen más tiempo a la creatividad en lugar de a los detalles técnicos.

"Esto reduce las barreras de entrada", afirmó Yan. "Permite a los estudiantes experimentar y aprender la lógica del diseño de forma más intuitiva". La herramienta se probará en realidad mixta, donde los usuarios podrán recorrer y modificar sus modelos 3D. Yan afirmó que los espacios inmersivos ayudan a comprender conceptos espaciales complejos más rápido que con las pantallas de ordenador convencionales.

Aunque todavía está en desarrollo, Yan dijo que podría cambiar la forma en que los estudiantes y diseñadores profesionales comienzan sus proyectos.

Su equipo también está explorando el papel de la IA en el Modelado de Información de Construcción (BIM). BIM es un proceso para crear modelos digitales de edificios que incluyen tanto el diseño como información sobre sus partes. El proceso es difícil de dominar, incluso para profesionales, pero Yan y los estudiantes de doctorado Jaechang Ko y John Ajibefun están probando cómo la IA podría hacerlo más fácil y accesible para los arquitectos .

Basándose en este progreso, el laboratorio de Yan está probando cómo hablar con un chatbot de IA puede ayudar con el diseño. El chatbot permite a los usuarios interactuar con su modelo mediante una conversación y funciona directamente en un navegador web.