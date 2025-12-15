Mission CISD lleva magia navideña a calles de Alton

ALTON, Texas

La tarde del pasado sábado, las calles de Alton se llenaron de luces, música y alegría. Entre risas y villancicos, los estudiantes, maestros y directivos de Mission CISD se sumaron al Desfile Anual de Navidad de la ciudad, llevando consigo el verdadero espíritu de la temporada.

Las carrozas, cuidadosamente decoradas con motivos navideños y luces brillantes, avanzaban al ritmo de tambores y melodías festivas. Los grupos escolares no solo deslumbraron con su coordinación y entusiasmo, sino que también contagiaron a los espectadores con su energía y alegría. Algunos niños saludaban con entusiasmo mientras otros lanzaban confeti al aire, creando un ambiente lleno de magia y diversión.

Entre los momentos más destacados, los coros escolares sorprendieron con villancicos perfectamente afinados, y las presentaciones de danza hicieron que grandes y chicos se detuvieran para aplaudir. Para muchos de los estudiantes, participar en el desfile fue más que un evento escolar: fue una oportunidad de sentirse parte de una tradición comunitaria y compartir la alegría de la Navidad con su ciudad.

La Ciudad de Alton, que ha invitado de manera continua a Mission CISD a participar en este evento, fue reconocida por mantener viva esta tradición anual que une a la comunidad, mientras que los estudiantes regresaron a casa con recuerdos imborrables y un sentimiento de orgullo que brilló más que cualquier luz navideña.



