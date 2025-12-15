Mission CISD lleva magia navideña a calles de Alton

Mission CISD lleva magia navideña a calles de AltonPara muchos de los estudiantes, participar en el desfile fue más que un evento escolar
ALTON, Texas
La tarde del pasado sábado, las calles de Alton se llenaron de luces, música y alegría. Entre risas y villancicos, los estudiantes, maestros y directivos de Mission CISD se sumaron al Desfile Anual de Navidad de la ciudad, llevando consigo el verdadero espíritu de la temporada.
Las carrozas, cuidadosamente decoradas con motivos navideños y luces brillantes, avanzaban al ritmo de tambores y melodías festivas. Los grupos escolares no solo deslumbraron con su coordinación y entusiasmo, sino que también contagiaron a los espectadores con su energía y alegría. Algunos niños saludaban con entusiasmo mientras otros lanzaban confeti al aire, creando un ambiente lleno de magia y diversión.
Entre los momentos más destacados, los coros escolares sorprendieron con villancicos perfectamente afinados, y las presentaciones de danza hicieron que grandes y chicos se detuvieran para aplaudir. Para muchos de los estudiantes, participar en el desfile fue más que un evento escolar: fue una oportunidad de sentirse parte de una tradición comunitaria y compartir la alegría de la Navidad con su ciudad.
La Ciudad de Alton, que ha invitado de manera continua a Mission CISD a participar en este evento, fue reconocida por mantener viva esta tradición anual que une a la comunidad, mientras que los estudiantes regresaron a casa con recuerdos imborrables y un sentimiento de orgullo que brilló más que cualquier luz navideña.